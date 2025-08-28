ETV Bharat / technology

அமெரிக்க நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்! சென்னை ஐஐடியின் புதிய முயற்சி! - IIT CHENNAI SIGNS WITH LSUHSC NO

எல்எஸ்யூ ஹெல்த் நியூ ஆர்லியன்ஸ் உடன் சென்னை ஐஐடி மேற்கொண்டுள்ள ஒப்பந்தம், சுகாதார கண்டுபிடிப்புகளில் உலகளாவிய தாக்கத்தை வலுப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

சென்னை ஐஐடி
சென்னை ஐஐடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read

சென்னை: கல்வி, ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தொழில்முனைவு திட்டங்கள் மூலம் உலகளாவிய சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, அமெரிக்காவின் லூதியானாவில் உள்ள எல்எஸ்யூ ஹெல்த் நியூ ஆர்லியன்ஸ் (LSUHSC-NO) உடன் சென்னை ஐஐடி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியை செயல்படுத்தும் வகையில், LSUHSC-NO-வின் பலத்தை பொறியியல், தகவலியல், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவற்றில் சென்னை ஐஐடி உடன் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் இந்த ஒப்பந்தம் அமைந்துள்ளது. இது, சுகாதாரப் பராமரிப்பு இடைவெளிகளை இல்லாமல் செய்வதிலும், உலகளாவிய விளைவுகளை மேம்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்தி புதிய தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, பயன்பாட்டை விரைவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில், நியூ ஆர்லியன்சில் உள்ள லூசியானா மாநில பல்கலைக்கழக சுகாதார அறிவியல் மையத்தின் துணைவேந்தர் டெமெட்ரியஸ் ஜே.போர்ச், நியூ ஆர்லியன்சில் உள்ள லூசியானா மாநில பல்கலைக்கழக சுகாதார அறிவியல் மையத்தின் மரபியல் துறை LSU-LCMC புற்றுநோய் மையத்தின் இயக்குநர் லூசியோ மியேல், சென்னை ஐஐடி டீன் (உலகளாவிய ஈடுபாடு) பேராசிரியர் ரகுநாதன் ரெங்கசாமி, சென்னை ஐஐடி உயிரி தொழில்நுட்பத்துறை பேராசிரியர் ஹிமான்ஷு சின்ஹா ஆகியோர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

இது குறித்து எல்எஸ்யூ ஹெல்த் நியூ ஆர்லியன்ஸ் வேந்தர் ஸ்டீவ் நெல்சன் கூறும் போது, “LSC LCMC ஹெல்த் புற்றுநோய் மையத்திற்காக தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் (National Health Center-NCI) அங்கீகாரத்தைப் பின்பற்றும் உறுதிப்பாட்டை இந்த ஒத்துழைப்பு ஆதரிக்கிறது.

சென்னை ஐஐடி தொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளுடன் தங்களின் மருத்துவ நிபுணத்துவத்தை இணைப்பதன் மூலம், லூசியானா மட்டுமின்றி உலகளவில் கண்டுபிடிப்புகளை ஆய்வகத்திலிருந்து மருத்துவமனைக்கு நகர்த்தவும், சுகாதார விளைவுகளை மேம்படுத்தவும் சக்தி வாய்ந்த செயல்முறையை உருவாக்கி வருகிறோம்” என்றார்.

இது குறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறுகையில், லூசியானா மற்றும் வளைகுடா கடற்கரையில் எல்எஸ்யூ ஹெல்த் நியூ ஆர்லியன்ஸின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவமனைகளுடன் சென்னை ஐஐடி தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம், சிந்தனைகளை உலகளாவிய சுகாதார தீர்வுகளாக உருவாக்க வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: அது என்ன நீலக்கொடி சான்றிதழ்? தமிழ்நாட்டில் இந்த 6 கடற்கரைகள் தான் 'டார்கெட்'

தொடர்ந்து ஒன்பது ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் சிறந்த பல்கலைக்கழகமாக தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட சென்னை ஐஐடியின் ஆராய்ச்சி பூங்கா 200-க்கும் மேற்பட்ட புத்தொழில் நிறுவனங்களை ஆதரிப்பதுடன், கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 1.2 மில்லியன் சதுர அடிக்கும் மேற்பட்ட இடத்தை அளித்துள்ளது.

2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் சிறந்த 50 கல்வி சுகாதார மையங்களில் LSUHSC-NO-ஐ இடம்பெறச் செய்வதே இந்த கூட்டாண்மையின் நோக்கம். அதே நேரத்தில் பயன்பாட்டுக்கான சுகாதார ஆராய்ச்சியில், சென்னை ஐஐடி உலகளாவிய ஈடுபாட்டையும் மேம்படுத்துகிறது. கூடுதல் உயிரி மருத்துவப் பகுதிகளை விரிவுபடுத்த இரு நிறுவனங்களும் திட்டமிட்டிருப்பது, சுகாதார கண்டுபிடிப்புகளில் உலகளாவிய தாக்கத்தை வலுப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

சென்னை: கல்வி, ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தொழில்முனைவு திட்டங்கள் மூலம் உலகளாவிய சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, அமெரிக்காவின் லூதியானாவில் உள்ள எல்எஸ்யூ ஹெல்த் நியூ ஆர்லியன்ஸ் (LSUHSC-NO) உடன் சென்னை ஐஐடி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியை செயல்படுத்தும் வகையில், LSUHSC-NO-வின் பலத்தை பொறியியல், தகவலியல், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவற்றில் சென்னை ஐஐடி உடன் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் இந்த ஒப்பந்தம் அமைந்துள்ளது. இது, சுகாதாரப் பராமரிப்பு இடைவெளிகளை இல்லாமல் செய்வதிலும், உலகளாவிய விளைவுகளை மேம்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்தி புதிய தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, பயன்பாட்டை விரைவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில், நியூ ஆர்லியன்சில் உள்ள லூசியானா மாநில பல்கலைக்கழக சுகாதார அறிவியல் மையத்தின் துணைவேந்தர் டெமெட்ரியஸ் ஜே.போர்ச், நியூ ஆர்லியன்சில் உள்ள லூசியானா மாநில பல்கலைக்கழக சுகாதார அறிவியல் மையத்தின் மரபியல் துறை LSU-LCMC புற்றுநோய் மையத்தின் இயக்குநர் லூசியோ மியேல், சென்னை ஐஐடி டீன் (உலகளாவிய ஈடுபாடு) பேராசிரியர் ரகுநாதன் ரெங்கசாமி, சென்னை ஐஐடி உயிரி தொழில்நுட்பத்துறை பேராசிரியர் ஹிமான்ஷு சின்ஹா ஆகியோர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

இது குறித்து எல்எஸ்யூ ஹெல்த் நியூ ஆர்லியன்ஸ் வேந்தர் ஸ்டீவ் நெல்சன் கூறும் போது, “LSC LCMC ஹெல்த் புற்றுநோய் மையத்திற்காக தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் (National Health Center-NCI) அங்கீகாரத்தைப் பின்பற்றும் உறுதிப்பாட்டை இந்த ஒத்துழைப்பு ஆதரிக்கிறது.

சென்னை ஐஐடி தொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளுடன் தங்களின் மருத்துவ நிபுணத்துவத்தை இணைப்பதன் மூலம், லூசியானா மட்டுமின்றி உலகளவில் கண்டுபிடிப்புகளை ஆய்வகத்திலிருந்து மருத்துவமனைக்கு நகர்த்தவும், சுகாதார விளைவுகளை மேம்படுத்தவும் சக்தி வாய்ந்த செயல்முறையை உருவாக்கி வருகிறோம்” என்றார்.

இது குறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறுகையில், லூசியானா மற்றும் வளைகுடா கடற்கரையில் எல்எஸ்யூ ஹெல்த் நியூ ஆர்லியன்ஸின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவமனைகளுடன் சென்னை ஐஐடி தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம், சிந்தனைகளை உலகளாவிய சுகாதார தீர்வுகளாக உருவாக்க வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: அது என்ன நீலக்கொடி சான்றிதழ்? தமிழ்நாட்டில் இந்த 6 கடற்கரைகள் தான் 'டார்கெட்'

தொடர்ந்து ஒன்பது ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் சிறந்த பல்கலைக்கழகமாக தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட சென்னை ஐஐடியின் ஆராய்ச்சி பூங்கா 200-க்கும் மேற்பட்ட புத்தொழில் நிறுவனங்களை ஆதரிப்பதுடன், கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 1.2 மில்லியன் சதுர அடிக்கும் மேற்பட்ட இடத்தை அளித்துள்ளது.

2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் சிறந்த 50 கல்வி சுகாதார மையங்களில் LSUHSC-NO-ஐ இடம்பெறச் செய்வதே இந்த கூட்டாண்மையின் நோக்கம். அதே நேரத்தில் பயன்பாட்டுக்கான சுகாதார ஆராய்ச்சியில், சென்னை ஐஐடி உலகளாவிய ஈடுபாட்டையும் மேம்படுத்துகிறது. கூடுதல் உயிரி மருத்துவப் பகுதிகளை விரிவுபடுத்த இரு நிறுவனங்களும் திட்டமிட்டிருப்பது, சுகாதார கண்டுபிடிப்புகளில் உலகளாவிய தாக்கத்தை வலுப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

IIT MADRASசென்னை ஐஐடிLSU HEALTH NEW ORLEANSசென்னை ஐஐடி ஒப்பந்தம்IIT CHENNAI SIGNS WITH LSUHSC NO

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.