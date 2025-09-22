ETV Bharat / technology

EXCLUSIVE: எச்1பி விசா கட்டண உயர்வை சவாலாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்! சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பேட்டி!

எச்-1பி விசா கட்டண உயர்வு, அமெரிக்கா இந்தியா மீது விதித்த இறக்குமதி வரி உயர்வு ஆகியவற்றை இந்தியா சவால்களாக எடுத்துக் கொண்டு முன்னேற வேண்டும் என சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறினார்.

சென்னை ஐஐடி இயக்குனர் காமகோடி
சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read
- BY எஸ். ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: எச்1பி விசா கட்டண உயர்வை சவாலாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.

எச்1பி (H-1B) விசாவுக்கான கட்டணத்தை 1 லட்சம் டாலராக (இந்திய மதிப்பில் ரூ.88 லட்சம்) உயர்த்தி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இதனால், வேலைக்காக அமெரிக்கா செல்லும் இந்தியர்கள் உள்பட வெளிநாட்டினருக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இது குறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர், “அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், எச்1பி விசா குறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில் வேலைக்காக அமெரிக்க செல்பவர்களுக்கு தான் கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளார். மாணவர்களுக்கான விசா கட்டணம் தொடர்பாக இதுவரை எதுவும் கூறவில்லை. இருந்தாலும் இங்கிருந்து அமெரிக்காவுக்கு படிப்பதற்காக செல்லும் மாணவர்களில் பெரும்பாலோர், அங்கேயே வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று தான் போகிறார்கள். அப்படி இருக்கும்பட்சத்தில் இந்த எச்1பி விசா கட்டண உயர்வு பெரும் பாதிப்பாக அமையும். ஏற்கனவே மாணவர்கள் படிப்பதற்காக அதிக பணம் கட்டுக்கின்றனர். கல்விக் கட்டணத்தை வேலைக்கு சென்று ஈடுகட்ட முடியும் என நினைப்பவர்கள் அதிகம். அவர்களுக்கு இது மிக பெரிய தடையாக இருக்கும்.

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலை, இந்தியா ஒரு நல்வாய்ப்பாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய நேரம். நமது தொழில்நுட்பங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது. அப்போது தான் நம்மால் நமது மாணவர்களை அதீத தொலைநோக்கு திறன் கொண்டவர்களாக உருவாக்க முடியும்.

அது மட்டுமன்றி அமெரிக்காவில் இருக்கும் இந்தியர்கள் பலர் இங்கு திரும்பி வரும் மனநிலையில் இருப்பது தெரிகிறது. எனவே, அவர்களின் திறன்களையும் பயன்படுத்தி நாம் இந்தியாவின் தொழில்நுட்பத்தை ஒரு சேர மேம்படுத்த வேண்டும். அவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பையும் கொடுக்க வேண்டும்.

வரி உயர்வு மற்றும் எச்1பி விசா கட்டண உயர்வை நாம் சவாலாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்தியா அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறி செல்ல வேண்டிய நேரம் இது. நமது மனித வளத்தை பலப்படுத்துவது அவசியமாகும். இறக்குமதிகளுக்கான விதிமுறைகளை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.

எச்1பி விசாவிற்கு பணம் கட்ட முடியாவிட்டால் வேலையிழப்பு ஏற்படும். நிறைய கம்பெனிகள் இந்தியாவில் வந்து தொழில் தொடங்கி உள்ளன. ஏன் அமெரிக்காவின் பெரிய கம்பெனிகளும் இந்தியாவில் தொழில்சாலைகளை அமைத்துள்ளன. அதனால், இந்தியர்கள், அமெரிக்காவிற்கு செல்லாமல் இந்தியாவில் அந்த தொழிற்சாலைகளில் வேலை செய்யலாம்.

செமிகண்டெக்டர், குவாண்டம் தொழில்நுட்பம், சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம், மெடிக்கல் தொழில்நுட்பம், மெரைன் எகானமி, இன்டஸ்ட்டிரி 5.0 , 6ஜி போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து ஆராய்ந்து வருகிறோம். இந்த தொழில்நுட்பங்களில் பணிபுரிவோர் அமெரிக்காவுக்கு தேவைப்படுகின்றனர். எனவே அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா வர நினைப்பவர்களுக்கு இந்த துறைகளில் பயிற்சி அளித்து வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும்” என்று சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறினார்.

