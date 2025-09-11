தொழிற்சாலை கழிவுகளை சுத்திகரிக்க புதிய தொழில்நுட்பம் - சென்னை ஐஐடி சாதனை!
கழிவுகளை மின்சாரம், ரசாயனம் பயன்படுத்தாமல் சுத்திகரிக்கும் தொழில்நுடபம் ஈரோடு, பெருந்துறையில் உள்ள இரு தொழிற்சாலைகளில் நிறுவப்பட்டுள்ளது
Published : September 11, 2025 at 9:08 AM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியின் ஜே.எஸ்.பி என்விரோ (JSP Enviro) நிறுவனம், தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகளை மின்சாரம் மற்றும் ரசாயனம் பயன்படுத்தாமல் சுத்திகரிக்கும் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த தொழில்நுட்பத்தை, துணி சாயமிடும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தி களசெயல்பாடுகள் வெற்றிகரமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்தியா முழுவதும் தனது தயாரிப்பை விரிவுபடுத்தவும், அனைத்து துறைகளின் தொழில்களுக்கும் சேவை செய்யவும் தயார் நிலையில் உள்ளது.
பயோ-எலெக்ட்ரோகெமிக்கல் அனெரோபிக் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் (Bio Electrochemical Anaerobic Digestion (BEAD) system) என்று அழைக்கப்படும் இந்த அமைப்பு, கழிவுநீரை நிர்வகித்தல், கார்பன் தடயத்தைக் குறைத்தல் ஆகிய இரட்டைச் சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. மேலும், இந்தியா முழுவதும் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு செலவு சேமிப்பு, ஆற்றல் மீட்பு, கார்பன் குறைப்பு ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.
இது குறித்து ஜேஎஸ்பி என்விரோ இணை நிறுவனரும், சென்னை ஐஐடி முன்னாள் மாணவருமான டாக்டர் வி.டி. பிடல் குமார் கூறுகையில், “பாரம்பரிய ஏரோபிக் அமைப்புகள் (Aerobic systems), கழிவுநீரில்ஆக்ஸிஜனை செலுத்த அதிக அளவு மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி வந்தது. ஆனால், பயோ-எலெக்ட்ரோ கெமிக்கல் அனெரோபிக் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ஆக்ஸிஜன் இல்லாமலேயே இயங்குகிறது.
மின்முனைகளை (Electrodes) ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், கழிவுகளிலிருந்து இந்த அமைப்பு மின்சாரத்தை மீட்டெடுக்கும். இவை ஆர்கானிக் கழிவுகளின் சிதைவு விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது. மின்சாரம், ரசாயனங்களைப் பயன்படுத்தாமலேயே ‘பீட்ஸ்’ கழிவுநீரை சுத்தம் செய்து குறைந்தபட்ச கழிவை உற்பத்தி செய்ய முடியும். தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு, பெருந்துறை ஆகிய இடங்களில் உள்ள இரு தொழிற்சாலைகளில் இந்த தொழில்நுட்பம் வெற்றிகரமான நிறுவப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
ஜேஎஸ்பி என்விரோ
2019-ம் ஆண்டின் சென்னை ஐஐடி மாணவர்களால் நிறுவப்பட்ட ஜேஎஸ்பி என்விரோ, உலகின் மிகப் பெரிய பசுமை வணிகப் போட்டியில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இதன் மூலம், ஐரோப்பாவின் காலநிலை சார்ந்த ஆக்சிலரேட்டரிடமிருந்து நிதியுதவியைப் பெற்ற முதல் இந்திய புத்தொழில் நிறுவனமாக இது விளங்குகிறது.
தொடர்ந்து, ஜேஎஸ்பி என்விரோ இணை நிறுவனரும், தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான பிரியதர்ஷினி மணி கூறுகையில், “இந்த தொழில்நுட்பம் நாளொன்றுக்கு 100 கன லிட்டர் அளவுக்கு கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கும். ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ஆண்டுதோறும் ஏறத்தாழ 80 டன் கார்பன்-டை-ஆக்சைடு உமிழ்வைத் தவிர்க்கிறது. இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் தொழில்துறை நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்ச மின்சாரம், ரசாயன செலவுகள், கசடு அகற்றுதல் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்துள்ளன.
தற்போது ஜவுளி மற்றும் சாயம் ஏற்றும் தொழில் துறையுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. முக்கிய தேவையாக கருதக் கூடிய உணவு, குளிர்பானம், மருந்துகள், சிறப்பு ரசாயனங்கள் போன்ற துறைகளிலும் விரிவாக்கம் செய்ய இந்நிறுவனம் தயாராகி வருகிறது. இத்தொழில்நுட்பம், இந்தியாவின் காலநிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைப் பிரதிபலிப்பதாக அமைந்துள்ளது“ என்றார்.