மின்சார வாகனப் போக்குவரத்து: 'கார்பன் உமிழ்வு இல்லா செயல் திட்டம்' தொடங்கியது சென்னை ஐஐடி! - IIT MADRAS ZERO EMISSIONS PROJECT

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

சென்னை: நாட்டில் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ‘கார்பன் உமிழ்வு இல்லா செயல்திட்டத்தை’(Zero e-mission) சென்னை ஐஐடி தொடங்கியுள்ளது.

மத்திய அரசின் கனரக தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் டாக்டர் ஹனிஃப் குரேஷி, மத்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகத்தின் விஞ்ஞானி டாக்டர் பிரீத்தி பன்சால், இந்திய ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் (SIAM) நிர்வாக இயக்குநர் பி.கே.பானர்ஜி ஆகியோர் முன்னிலையில் இந்த செயல்திட்டம் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தொடங்கப்பட்டது.

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி.காமகோடி, டீன் (ஐ.சி.எஸ்.ஆர்) பேராசிரியர் மனு சந்தானம், பொறியியல் வடிவமைப்புத் துறைத் தலைவர் சி.எஸ்.சங்கர் ராம், பயிற்சிக்கான பேராசிரியர் கார்த்திக் ஆத்மநாதன், கார்பன் பூஜ்ஜிய உமிழ்வு போக்குவரத்துக்கான உயர் சிறப்பு மையத்தின் (Centre of Excellence for Zero Emission Trucking -CoEZET) தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டி.கே. அஜித்குமார் உள்ளிட்டோரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

தொடக்க நிகழ்ச்சியில் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி.காமகோடி பேசியபோது, "‘கார்பன் உமிழ்வு இல்லா செயல்திட்டம் குறித்த ஆராய்ச்சியில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வந்தோம். தற்போது இதில் நாட்டின் பொதுவான தேவைகளை அதிலும் குறிப்பாக தொழில்துறையின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் விரிவான தீர்வுகளை எங்களால் வழங்க முடியும்.

ஏற்கெனவே ஆலோசனைகளையும், திறன் மேம்பாட்டு சேவைகளையும் எங்களின் குழுக்கள் வழங்கி வருகின்றன. அனைத்து செயல்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைத்து, அரசும் தொழில்துறையும் இத்திட்டத்தை எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் ஒரு கட்டமைப்பிற்குள் கொண்டுவர வேண்டிய நேரம் இது." என்று காமகோடி குறிப்பிட்டார்.

மத்திய அரசின் கனரக தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் டாக்டர் ஹனிஃப் குரேஷி கூறும்போது, "மின்சார வாகனப் போக்குவரத்துக்கான முதன்மை அமைச்சகமாக இருந்துவரும் கனரகத் தொழில்துறை அமைச்சகம் இதுபோன்ற கட்டமைக்கப்பட்ட முயற்சிகளைக் காண்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. மேலும் சாலைப் போக்குவரத்தை விரைவாக மின்மயமாக்குவதற்கு உதவுவதற்காக அரசு மற்றும் தொழில்துறையுடன் இணைந்து செயல்படுவதில் சென்னை ஐஐடி குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகிக்கும் என்று நம்புகிறேன்." என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.