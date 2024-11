ETV Bharat / technology

IGDC 2024: சிறந்த கேம்களுக்கு விருது; AVGC மையங்களைத் திறக்க தமிழ்நாடு முடிவு!

சிறந்த கேம்களுக்கான விருதுகள் 2024: 2024-ஆம் ஆண்டு இந்திய விளையாட்டு மேம்பாட்டு மாநாட்டில் (IGDC 2024) பல்வேறு பிரிவுகளில் கேம் டெவலப்பர்கள் மற்றும் கேம்களை உருவாக்கும் ஸ்டுடியோக்களை கௌரவிக்கும் விதமாக IGDC விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

கணினி அல்லது கேமிங் கன்சோல் விளையாட்டுகள் (Console Game of the Year): இதில் The Palace on the Hill என்ற கேம் பரிசைத் தட்டிச்சென்றது. இரண்டாம் இடத்தில் Fears to Fathom – Woodbury Getaway இருந்தது. முறையே Brocula, Project F, The Demon’s Exorcism ஆகியவை இந்த பிரிவில் விருதுக்காக பங்கேற்றவை ஆகும்.

சிறந்த மொபைல் கேம் 2024: இந்த பட்டத்தை “Once upon a merge” என்ற கேம் தட்டிச்சென்றது. இரண்டாம் இடத்தில் ‘Dream Cricket 2024' இருந்தது. முறையே Wizard World: Magic Merge, Hospital Rush, Shri Ram Mandir Game ஆகியவை இந்த பிரிவில் விருதுக்காக போட்டியிட்ட மொபைல் விளையாட்டுகள் ஆகும்.

சிறந்த மெய்நிகர் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விளையாட்டுகள் (AR/VR Game of the Year): இதில் 'Sportsverse' என்ற கேம் முதல் பரிசைத் தட்டிச்சென்றது. இரண்டாம் இடத்தில் 'Hammer Heads' இருந்தது. முறையே Get the Duck, Spacey’s Adventure (Mobile AR), SubmergedVR ஆகியவை இந்த பிரிவில் விருதுக்காக பங்கேற்றவை மெய்நிகர் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விளையாட்டுகள் ஆகும். மேலும் டிஜிட்டல் கேமிங் துறையில் பெண்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை, ஸ்ருதி வர்மா, லக்ஷ்மி கானோல்கர் ஆகியோர் பெற்றனர். ராஜேஷ் ராவ் என்பவருக்கு 'ஹால் ஆஃப் பேம்' மரியாதை கொடுக்கப்பட்டது.

கேமிங் துறைக்கு இந்திய அரசின் ஆதரவு: GDAI அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியாவின் வீடியோ கேமிங் துறையை ஒருங்கிணைக்கவும் மேம்படுத்தவும் தொடங்கப்பட்டது ஒரு அமைப்பாகும். இதன் வாயிலாக கேமிங் துறைக்கு சீரான வளர்ச்சி இருந்தபோதிலும், கொள்கை ஆதரவு, திறன் மேம்பாடு, நிதியுதவி போன்ற சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. இந்த சிக்கல்களைக் களைந்து, கேமிங் துறையில் இந்தியாவை முதன்மை இடத்திற்கு கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்துவதே, GDAI தனது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

IGDC 2024 நிகழ்வின் முதல் நாளில், தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு துறை அமைச்சகத்தின் செயலாளர் சஞ்சய் ஜாஜு கலந்துகொண்டார். அப்போது, வீடியோ கேமிங் மற்றும் இன்டெராக்டீவ் பொழுதுபோக்குத் துறையின் தலைவர்களுடனானக் கொள்கைக் கூட்டங்களில் பங்கேற்றார். வீடியோ கேமிங்கிற்கும், பணம் வைத்து விளையாடும் கேமிங்கிற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை, தங்கள் அரசாங்கம் எப்படி புரிந்து வைத்துள்ளது என்பதைக் குறித்துப் பேசினார். தொடர்ந்து, கேம் டெவலப்பர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடன் (GDAI) இணைந்து உயர்தர திறமைகளை வளர்ப்பதில் அமைச்சகம் ஆதரவுடன் செயல்படும் என்பதையும் உறுதிபடுத்தினார்.

