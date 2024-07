ETV Bharat / technology

40 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் டார்கெட்.. ஹலோ என்ற ஒரேயொரு வார்த்தை போதும்.. AI சைபர் கிரைம் பற்றி அறியாத தகவல்கள்! - How to be safe from AI scams

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : 21 hours ago

ஏஐ தொடர்பான கோப்புப்படம் ( Credits - ETV Bharat )

சென்னை: வீட்டில் பணத்தை சேமித்து வைத்தால் கொள்ளை போய்விடுமோ என நினைத்து வங்கியில் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று எண்ணி சேமித்து வைக்கிறோம். ஆனால், இணையதளம் மூலமாக கொள்ளையடிப்பவர்கள் நம்முடைய கைபேசியை ஹேக் செய்து வங்கியிலுருந்து பணத்தை திருடிச் செல்கின்றனர். அந்த வகையில், ஏஐ (AI) தொழில்நுட்பம் மூலமாக நம்முடைய பணத்தை ஏமாற்றி பறிக்கின்றனர். இதனிடையே, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி சைபர் குற்றங்கள் அதிக அளவில் நடந்து வருவதாக முன்னாள் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு விழிப்புணர்வு வீடியோ பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். குறிப்பாக உறவினர்கள், நெருக்கமானவர்கள் போல ஏஐ மூலம் வீடியோ பதிவு செய்து, அவர்களுடையே குரலிலேயே தொடர்பு கொள்வார்கள். பின்னர் அவசரமாக பணம் தேவைப்படுவதாகக் கூறி பணம் கேட்பார்கள். இதனை யாரும் நம்ப வேண்டாம். இத்தகையவர்கள் சைபர் குற்றவாளிகள் என விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளார். இந்நிலையில், ஏஐ தொழில்நுட்ப வீடியோ கால் மூலம் நடைபெறும் சைபர் குற்றங்கள் குறித்து, பல்வேறு கேள்விகளை சைபர் கிரைம் வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயனிடம் ஈடிவி பார்த் முன்வைத்தது. அதன்படி, டீப் ஃபேக்ஸ் (Deep fakes): டீப் ஃபேக்ஸ் தொழில்நுட்பம் புதிய தொழில்நுட்பம் இல்லை. ரொம்ப வருடங்களாக உள்ளது. ஆனால், அதனை பயன்படுத்துவதற்கான விலை அதிகமாக இருந்தது. தற்போது அவை இலவசாக பயன்படுத்த முடிவதால் பலர் பயன்படுத்த துவங்கியுள்ளனர். இதற்காக 100க்கும் மேற்பட்ட செயலிகள் உள்ளன. அதனை பதிவிறக்கம் செய்து, வாட்சப் டிபியில் (DP) உள்ள புகைப்படத்தை எடுத்து input-ல் வைத்துக்கொண்டு, வேறு ஒரு நபர் பேசுவதையும் இணைத்து ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் நாம் பேசுவது போல் வரும். இவை கண்டறிய முடியாதது என்பதெல்லாம் இல்லை. சைபர் கிரைம் வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயன் (Credits - ETV Bharat Tamil Nadu)