செப்டம்பர் 14-க்குள்ள இத செஞ்சிருங்க.. இல்லேன்னா சிரமம் தான்.. ஆதார் அட்டையை புதுப்பிப்பது எப்படி? - Aadhaar Card Free Update

பேங்க் பாஸ்புக்

மின்சாரம் அல்லது எரிவாயு இணைப்பு கட்டணம்

பாஸ்போர்ட்

திருமணச் சான்றிதழ்

ரேஷன் கார்டு

சொத்து வரி ரசீது

ஆதார் அட்டையை அப்டேட் செய்யும் முறை: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பின்பற்றுவதன் மூலம் உங்கள் அடையாளச் சான்று மற்றும் முகவரி ஆவணங்களை myAadhaar போர்ட்டலில் இலவசமாக புதுப்பிக்கலாம்.

படிநிலை 1: myAadhaar போர்ட்டலுக்குச் செல்லவும்.

step 1 (Credits - MY Aadhaar Portal)

படிநிலை 2: எண்டர் ஆப்சனை (Enter Option) கிளிக் செய்யவும். உங்கள் ஆதார் எண், கேப்ட்சா (captcha) குறியீட்டை எண்டர் செய்து 'செண்ட் OTP' ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும். பதிவு செய்யப்பட்ட உங்களது மொபைல் எண்ணிற்கு OTP வந்ததும், அதனை பதிவிட்டு எண்டர் ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும்.

step 2 (Credits - MY Aadhaar Portal)

படிநிலை 3: ஆவண புதுப்பிப்பு (Document Update) என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும்.

step 3 (Credits - MY Aadhaar Portal)

படிநிலை 4: வழிகாட்டுதல்களை படித்த பிறகு நெக்ஸ்ட் (Next) ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும்.

step 4 (Credits - MY Aadhaar Portal)

படிநிலை 5: உங்களது விவரங்களைச் சரிபார்த்த பிறகு பக்கத்தில் கொடுக்கபட்டுள்ள, 'மேலே உள்ள விவரங்கள் சரியானவை என்பதை நான் சரிபார்க்கிறேன்' (I verify that the above details are correct) என்ற பாக்ஸ்சை கிளிக் செய்து, நெக்ஸ்ட் என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும்.

step 5 (Credits - MY Aadhaar Portal)

படிநிலை 6: அடையாளச் சான்று (ID Proof) மற்றும் முகவரிச் சான்று (Address Proof) ஆகியவற்றிற்கான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்து சமர்ப்பி (Submit) என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்தால், உங்கள் ஆதார் அட்டை இலவசமாக அப்டேட் செய்யப்பட்டுவிடும். இதனை அடுத்து, அப்டேட் செய்யப்பட்ட உங்கள் ஆதார் அட்டை ஏழு வேலை நாட்களுக்குள் புதுப்பிக்கப்படும்.

step 6 (Credits - MY Aadhaar Portal)

