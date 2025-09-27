குப்பை முதல் கோபுரம் வரை! சர்ச் எஞ்சின் ‘கூகுள்’-ன் 27-வது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்!
யூடியூப், ஜிமெயில், ஆண்ட்ராய்டு, பிக்சல் என விரிவடைந்து, மக்களுக்கு இன்றியமையாத தேவையாக கூகுள் மாறியிருக்கிறது.
ஹைதராபாத்: செப்டம்பர் 4, 1998 அன்று நிறுவப்பட்டாலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதியை கூகுள் தனது பிறந்த நாளாக கொண்டாடி வருகிறது.
இரண்டு முனைவர் பட்டப் படிப்பு மாணவர்கள் விளையாட்டாக உருவாக்கிய ‘பேக்ரப்’ (BackRub) தான் இன்று ‘கூகுள்’ என்ற பெயரில் ஆலமர வேராக இணையத்தை இறுகப்பிடித்து அசைக்க முடியா சக்தியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. 27-வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள கூகுள், இன்று பெரும்பாலான மக்களின் அத்தியாவசியமாக மாறியிருக்கிறது.
அமெரிக்க கணினி விஞ்ஞானிகளான லாரி பேஜ், செர்ஜி பிரின் ஆகியோர் கலிஃபோர்னியாவில் உள்ள ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்ட மாணவர்களாக இருந்த போது, செப்டம்பர் 15, 1997 அன்று ‘கூகுள்’ என்ற வலைத்தளத்தைத் தொடங்கினர்.
சர்ச் எஞ்சின் (தேடுபொறி) என்றால் என்ன?
அதன் பின்னர், 1998 செப்டம்பர் 4 அன்று தான் ‘கூகுள்’ நிறுவனம் பதிவு செய்யப்பட்டது. எனினும், பல ஆண்டுகளாக செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதியே கூகுளின் பிறந்த நாளாக பயனர்கள் கொண்டாடி வந்த நிலையில், அதையே தொடர நிறுவனம் வழிவிட்டதாக ஒரு பதிவில் கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.
இப்படி தொடங்கிய கூகுளின் இணைய வாழ்க்கை, யூடியூப், ஜிமெயில், ஆண்ட்ராய்டு, பிக்சல் என விரிவடைந்து, மக்களுக்கு இன்றியமையாத தேவையாக மாறியது. இதற்கு தொடக்கப்புள்ளி இவர்களின் முதல் தயாரிப்பான தேடுபொறி தளம் தான்.
தேடுபொறி தளம் செய்யும் வேலையை நாம் எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பொதுவாக ‘www’ என்ற இணைய முகவரியைக் கொண்டு பல கோடி இணையதளங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால், சரியான முகவரி தெரிந்தால் மட்டுமே ஒரு இணையதளத்தை நம்மால் எளிதில் அணுக முடியும். இல்லையென்றால், அதனை கண்டுபிடிக்க ஒரு தேடுபொறி அவசியமாகும்.
இப்படி குழப்பமடையும் இணைய பயனர்களுக்கு ஒரு எளிமையான பாதையை உருவாக்கி கொடுக்கவே கூகுள் தேடுபொறி உருவாக்கப்பட்டது. அதன்படி, உலகின் அனைத்து இணையதளங்களும் இந்த தேடுபொறியில் இணைக்கப்படும். அந்த வகையில், நமக்கு தேவையானவற்றை தேடுபொறியிடம் கேட்டாலே போதுமானது. இவ்வளவு தான் கூகுளின் இந்த தேடுபொறி கான்செப்ட்.
ஆனால், நாளுக்கு நாள் நிலைமை மாறி, மக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் தேவையான இணைய கருவிகள் மற்றும் தளங்களை கூகுள் உருவாக்கியது. யூடியூப், ஜிமெயில், ஆண்ட்ராய்டு, பிக்சல் போன்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே போகலாம்... ஆல்ஃபாபெட் கீழ் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த அனைத்து சேவைகளும், ‘கூகுள்’ என்ற ஒற்றை முகத்தின் தயாரிப்புகளாகவே பார்க்கப்பட்டது.
கூகுள் என்ற பெயர் கூகோல் என்ற பெரிய எண்ணின் எழுத்துப்பிழையாகும். அதாவது 100 சுழியங்களை தொடர்ந்து வரும் எண் கூகோல் என்று அறியப்பட்டது. அதில் இருந்து தழுவப்பட்ட பெயரே ‘கூகுள்’ எனப்படுகிறது. எண்ணற்ற முடிவில்லா தகவல்களை இணைக்கும் தேடுபொறி என்பதால், இந்த பெயர் வைக்கப்பட்டதாக நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது.
தேடுபொறியை எளிமையாக்கிய கூகுள்
மக்களுக்கு தேவையான தகவல்களை சரியான முறையில் வழங்க வேண்டும் என்பதே தேடுபொறியின் பணி. இதற்காக கூகுள் பல்வேறு பரிணாம வளர்ச்சியைக் கடந்து பயணித்திருக்கிறது; தொழில்நுட்ப ரீதியில்! ஒருவர் ஒன்றை தேடும் போது, அவருக்கு வேண்டிய தகவல்களை மட்டுமே சரியாக முன்னிலைப்படுத்தி காட்ட வேண்டிய சூழல் நிலவியது.
முதலில், தேவையற்ற அல்லது மக்களுக்கு பயனில்லாத தகவல்கள் முதல் பக்கத்தில் வந்து நிற்கும். ஆனால், இது காலப்போக்கில் மாற்றப்பட்டு சீர்செய்யப்பட்டது. ஒருவரின் தகவல் தேவையை புரிந்துக் கொண்டு தற்கால கூகுள் தேடுபொறி வேலை செய்கிறது.
கூகுள் டூடில்
கூகுள் தேடுபொறியை பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு நபருக்கு இன்றைய முக்கியத்துவத்தை அல்லது வரலாற்று நிகழ்வை எளிதாக கூறிவிட வேண்டும் என்ற முன்னெடுப்புக்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது டூடில்.
கூகுள் டூடில்கள் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட லோகோக்களுடன் முக்கியமான தேதிகளை நினைவுகூர்கிறது. இவற்றில் வண்ணமயமான வரைபடங்கள் அல்லது விளையாட்டுகள் மற்றும் அனிமேஷன்கள் கூட இருக்கலாம்.
1998-ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் நெவாடா மாநிலத்தில் நடைபெற்ற ஒரு வார கால கலை கொண்டாட்டமான பர்னிங் மேன் விழாவிற்காக தான் முதல் டூடில் உருவாக்கப்பட்டது. கூகுள் நிறுவனர்கள், அந்த வாரம் தாங்கள் அலுவலகத்திற்கு வெளியே இருப்பதை மக்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழியாக இதைப் பயன்படுத்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
காலபோக்கில், குப்பை போன்று இணையத்தில் கலந்திருந்த தகவல்களை ஒருங்கிணைத்து, மக்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் பகிர்ந்து வழங்கி தவிர்க்க முடியாத அரசனாகத் திகழும் கூகுளுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.