ஆந்திராவில் ரூ.1.33 லட்சம் கோடி முதலீடு செய்யும் கூகுள்! சுமார் 2 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள்!
செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு தளத்திற்கு தேவையான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய பசுமையான மின்சார உற்பத்தி தளத்தையும் விசாகப்பட்டினத்தில் கூகுள் நிறுவனம் நிறுவுகிறது.
Published : October 14, 2025 at 4:38 PM IST
புதுடெல்லி: விசாகப்பட்டினத்தில் கூகுள் தனது ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட செயற்கை நுண்ணறிவு தளத்தை ரூ.1.33 லட்சம் கோடி முதலீட்டில் நிறுவுகிறது.
இது தொடர்பான நிகழ்வை கூகுள் டெல்லியில் ஏற்பாடு செய்திருந்தது. ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், கூகுள் கிளவுட் தலைமை செயல் அலுவலர் தாமஸ் குரியன் உள்பட பலர் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது விசாகப்பட்டினத்தில் 'பாரத் ஏஐ சக்தி' என்ற பெயரில் கூகுள் தரவு மையம் அமைய உள்ளதாக ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு பேசினார். மேலும், முன்பு ஹைதராபாத்தில் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப நகரம் உருவாக்கப்பட்டது போல, இப்போது விசாகப்பட்டினமும் ஒரு ஐடி மையமாக மாறி வருகிறது என்று அவர் கூறினார்.
Great to speak with India PM @narendramodi @OfficialINDIAai to share our plans for the first-ever Google AI hub in Visakhapatnam, a landmark development.— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 14, 2025
This hub combines gigawatt-scale compute capacity, a new international subsea gateway, and large-scale energy infrastructure.…
கூகுள் அமைக்கவிருக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு தரவுகளுக்கான தள (AI data center) திட்டத்தில், இந்தியாவின் பெருநிறுவனமான அதானி குழுமத்தின் AdaniConneX (அதானி கனெக்ஸ்) மற்றும் ஏர்டெல் உடன் கூகுள் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது. தங்களின் தரவு மைய செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த இந்தியாவின் இந்த இரு நிறுவனங்களுடன் கூகுள் இணக்கமாக பயணிக்கும் என இது தொடர்பான அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூகுள் நிறுவவுள்ள புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு தளத்திற்கு தேவையான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய பசுமையான மின்சார உற்பத்தி தளத்தையும் நிறுவனம் விசாகப்பட்டினத்தில் நிறுவுகிறது.
2028 முதல் 2032 காலகட்டத்தில், ஆந்திர மாநிலத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில், ஆண்டுதோறும் சுமார் 10,518 கோடி ரூபாயை இந்த திட்டம் பங்களிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், இது சுமார் ஒரு லட்சத்து 88 ஆயிரத்து 220 வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ரூ.1.33 லட்சம் கோடி எனும் தொகையை கூகுள் முதலீடு செய்துள்ளது.
டெல்லியில் கூகுள் நடத்திய பாரத் ஏஐ சக்தி நிகழ்வில் பேசிய கூகுள் கிளவுட்டின் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் தாமஸ் குரியன், “விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கூகுள் ஏஐ மையம் இந்தியாவின் டிஜிட்டல் எதிர்காலத்திற்கான ஒரு முக்கிய முதலீடாகும். தொழில்துறையில் முன்னணி வகிக்கும் ஏஐ உள்கட்டமைப்பை வழங்குவதன் மூலம், நாட்டில் வளர்ச்சி வேகமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.
A monumental day for India!— Gautam Adani (@gautam_adani) October 14, 2025
Adani is proud to partner with @Google to build India’s largest AI data centre campus - in Visakhapatnam - engineered specifically for the demands of artificial intelligence.
This facility will house the TPU and GPU-based compute power required for… pic.twitter.com/leypKgPTAb
இந்த கூட்டாண்மை, மக்கள் செயற்கை நுண்ணறிவை பொறுப்புடன் பயன்படுத்தவும், சமூகத்திற்கு தேவையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தித் தரவும், இந்திய மற்றும் அமெரிக்க அரசுகளுக்கு இடையே ஒரு நல்லுறவை பிரதிபலிப்பதாக அமைந்திருக்கிறது” என்று கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: மெகா ஸ்டார்ஷிப்பை சோதனை செய்து ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் சாதனை!
பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், கூகுளின் இந்த முதலீடு குறித்து தன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். அவர் தன் எக்ஸ் பதிவில், “ஜிகாவாட் அளவிலான தரவு மைய உள்கட்டமைப்பை உள்ளடக்கிய இந்த முதலீடு, விக்ஸித் பாரத்தை உருவாக்குவதற்கான நம் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் ஒத்துப்போகிறது.
Delighted by the launch of the Google AI Hub in the dynamic city of Visakhapatnam, Andhra Pradesh.— Narendra Modi (@narendramodi) October 14, 2025
This multi-faceted investment that includes gigawatt-scale data center infrastructure, aligns with our vision to build a Viksit Bharat. It will be a powerful force in… https://t.co/lbjO3OSyMy
தொழில்நுட்பத்தை ஜனநாயகப்படுத்துவதில் இது ஒரு சக்தியாக இருக்கும். இது அனைவருக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் பயன்பாட்டுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்யும். நமது மக்களுக்கு அதிநவீன கருவிகளை வழங்கும். நமது டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும். மேலும், உலகளாவிய தொழில்நுட்பத் தலைவராக இந்தியாவின் இடத்தைப் பாதுகாக்கும்” என்று மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.