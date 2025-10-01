10 நிமிடத்தில் கிளாம்பாக்கம் டூ கோயம்பேடு... 2027-இல் களமிறங்கும் ஏர் டாக்சி!
ஓடுபாதை இல்லாமல் நேராக மேலெழும்பவும், கீழே இறங்கவும் ஏர் டாக்சிகளால் முடியும். இதுதான் விமானத்திற்கும், ஏர் டாக்சிகளும் உள்ள வேறுபாடாக இருக்கிறது.
Published : October 1, 2025 at 4:49 PM IST
By ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: 2027-க்குள் ஏர் டாக்சி சேவை செயல்பாட்டுக்கு வரும் என இ-பிளேன் (E-Plane) நிறுவனரும், சென்னை ஐஐடி விமான பொறியியல் துறையின் பேராசிரியருமான சத்யா சக்ரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
சாலைப் போக்குவரத்து என்பது நாளுக்கு நாள் கடினமாகிக் கொண்டே செல்கிறது. வாகனங்களின் படையெடுப்பால் சாலைகள் முழுவதும் நெரிசல் மிகுந்ததாக மாறி இருக்கிறது. இவ்வாறான நகர சாலைகளில் அவசரமாக பயணிக்க மெட்ரோ, புறநகர் ரயில் போன்ற சேவைகள் செயல்பட்டு வந்தாலும், மருத்துவ தேவைகளுக்கான சேவைகளை உடனடியாக பூர்த்தி செய்வதில் தொய்வு ஏற்படுகிறது.
இந்த சிக்கலை போக்கும் விதமாக, ஏர் டாக்சி எனும் வாடகை விமான சேவை பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது. இதை இ-பிளேன் (E-Plane) நிறுவனம், சென்னை ஐஐடி மாணவர்களுடன் இணைந்து உருவாக்கி வருகிறது. இதன் நிறுவனரான சத்யா சக்ரவர்த்தி, சென்னை ஐஐடி விமான பொறியியல் துறையில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். சிறிய ரக எலக்ட்ரிக் விமானங்களை உருவாக்கும் நோக்கில், சத்யா சக்ரவர்த்தியும், அவரது மாணவர் பிரஞ்சல் மேத்தாவும் இணைந்து இந்த நிறுவனத்தை தொடங்கினர்.
இவர்கள் தற்போது ஏர் டாக்சி மாதிரிகளை வடிவமைத்து, அதன் பாகங்களை பொருத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த சிறிய ரக மின்சார விமானத்தை இயக்குவதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை, சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் வரையறை செய்து அளித்துள்ளதாகவும், அதில் பறப்பதற்கான உயரம், பயிற்சி, பாதுகாப்பு முறைகள், இறங்குதளம் அமைப்பதற்கான விதிமுறைகளும் இடம்பெற்றுள்ளது எனவும் சக்ரவர்த்தி தெரிவித்தார்.
முதலில் தயாராகும் ஏர் ஆம்புலன்ஸ்
ஏர் டாக்சியை வடிவமைத்து வரும் இந்தக் குழு, முதலில் இவற்றை ஏர் ஆம்புலன்ஸ்களாக பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர உள்ளது. அதில் விமான ஒட்டுநர், நோயாளி, பயிற்சி பெற்ற செவிலியர் செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. அதேபோல், ஏர் டாக்சியானது 2 பயணிகள், ஒரு விமானி செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
கேரளாவில் உள்ளது போல் ஆறுகள், குட்டைகள், ஏரிகள் உள்ள இடங்களுக்கு செல்வதற்கு அதிகளவில் சுற்றிக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதுபோன்ற இடங்களுக்கு முதலில் ஏர் ஆம்புலன்ஸ் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் இந்த சிறிய ரக மின்சார விமானங்களின் முன்மாதிரிகள், பறக்கவிட்டு சோதனை செய்யப்படவுள்ளன. முதல் மாதிரி, நவம்பர் மாதத்தில் பறக்கவிடப்படுகிறது. அதில் இருந்து கிடைக்கும் தரவுகளை வைத்து அடுத்த கட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட மாதிரிகள் உருவாக்கப்படும். இந்த பணிகள் ஜூன் 2026 வரை நடைபெறுகிறது.
மின்சார விமான சோதனையை, 2026-இல் முழுவதும் செய்துவிடுவோம். அதன் பின்னர் அனுமதியை பெறுவதற்கு சில மாதங்கள் தேவைப்படும். ஏர் டாக்சி பறப்பதற்கான விதிமுறைகளை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது. இ-பிளேன் எங்கு தரை இறங்க வேண்டும், விமான ஓட்டுவதற்கான பயிற்சியை எங்கு எடுக்க வேண்டும் என அடுத்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் அனைத்தும் தயார் செய்யப்பட்டால், 2027-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்கு பின்னர் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஏர் டாக்சி வரும் என்று எதிர்பாத்திருப்பதாக சத்யா சக்ரவர்த்தி கூறினார்.
இ-பிளேன் அம்சங்கள் என்ன?
ஹெலிகாப்டர்களை போல, இந்த ஏர் டாக்சிகள் தரையில் இருந்து நேராக மேலே எழும்பவும், கீழே இறங்கவும் செய்யும். இதற்கு விமான ஓடுபாதை தேவையில்லை. மேலே சென்ற பின்னர், சாதாரண விமானங்களை போன்று இவை பறக்கும்.
அதன் இறக்கைகளுடன் ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் இணைக்கப்பட உள்ளது. இதனால், ஓடுபாதை இல்லாமல் நேராக மேலெழும்பவும், கீழே இறங்கவும் ஏர் டாக்சிகளால் முடியும். விமானத்திற்கும், இ-பிளேனுக்கும் இது தான் வேறுபாடு.
இ - பிளேன் சுமார் 300 மீட்டர் முதல் ஒரு கிலோ மீட்டர் உயரத்தில் பறக்கும். மின்சக்தி மூலம் இயங்குவதால், ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால், 100 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை செல்லும்.
வேகமான பயணம்
சாதாரண போக்குவரத்து வழிகளில் 20 கிமீ செல்வதற்கு ஒரு மணி நேரம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால், ஏர் டாக்சியில் 10 முதல் 15 நிமிடங்களில் செல்ல முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திற்கு 10 நிமிடத்தில் செல்லலாம்.
இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக 100 மீட்டர் வரையில்தான் கட்டடங்களின் உயரம் இருக்கிறது. ஆனால், வெளிநாடுகளில் 500 முதல் 700 மீட்டர் உயரத்தில் கூட கட்டடங்கள் உள்ளன. எனவே, இந்தியாவில் இந்த ஏர் டாக்சிகளுக்கும் பெரிதாக எந்த இடையூறும் இருக்காது என்று நம்பப்படுகிறது. 300 மீட்டர் முதல் 1 கிமீ உயரம் வரை ஏர் டாக்சி பறக்கும் என்பதால், தற்போது நம் நாட்டில் உயரமான கட்டடங்களில் இறங்கவும், அதில் இருந்து ஏறுவதற்கும் ஏதுவாகத்தான் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஏர் டாக்சியில் கேமரா, சென்சார் போன்றவை பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். தானியங்கி காரில் உள்ள தொழில்நுட்பமும் இதில் நிறுவப்படுகிறது. மேலும், விமான ஒட்டுநரும் இதில் இருப்பதால் எந்த பயமும் இல்லாமல் பயணம் செய்யலாம் என இ-பிளேன் ஆய்வுக்குழு கூறுகிறது.
எலக்ட்ரிக் என்பதால் பராமரிப்பு செலவு, பிற வகை விமானங்களை விட குறைவாக இருக்கும். மேலும், இந்தியாவிலேயே தயார் செய்வதால் உற்பத்தி செலவும் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளொன்றுக்கு இந்த ஏர் டாக்சியை 60 முறை இயக்கலாம்.
ஆரம்பகாலத்தில் பயண செலவு அதிகமாக இருந்தால் கூட, மக்கள் இதனை அதிகமாக பயன்படுத்தும் போது இதன் பயண செலவும் குறையும். சாதாரணமாக, வாடகை டாக்சியில் செல்வதை விட, இதன் கட்டணம் சுமார் 1.5 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் பயண நேரம் 10 நிமிடமாக குறையும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது என்றார் சத்யா சக்ரவர்த்தி.
ஏர் டாக்சி ஹெலிகாப்டருக்கு ஈடாக இருக்குமா?
உலகிலேயே இ-பிளேன் தான் குறுகிய அளவிலான பரப்பை கொண்டது. இந்த ஏர் டாக்சி இறங்குவதற்கு 4 ஆயிரம் சதுர அடி இடம் தேவைப்படுகிறது. இதற்காக கட்டடத்தின் உரிமையாளருக்கு பதிவு சான்று கொடுத்து அனுமதி வழங்க முடியும். சிறிய விமான நிலையம் போல் இதனை பராமரிக்க வேண்டும். இதன் பராமரிப்பையும் விமானத்துறை தணிக்கை செய்யும்.
ஏர் டாக்சி 2,500 கிலோ எடைக் கொண்டது. பெங்களூரில் 11 மாடி கட்டடங்களுக்கு மேல் ஹெலிகாப்டர் இறங்குவதற்கு தளம் அமைக்கலாம் என பெங்களூரு வளர்ச்சி குழுமம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. பேரிடர் காலங்களில் மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த விதிமுறையை வகுத்துள்ளது.
ஹெலிகாப்டர் சுமார் 6,000 கிலோ எடைக் கொண்டது. அதில் 3-இல் ஒரு பங்கு எடையை கொண்டதுதான் ஏர் டாக்சி. இந்நிலையில், முதல்முறையாக எங்கு ஏர் டாக்சிகள் பறக்கவிடப்படுகிறது என்பது குறித்து தெரியவில்லை என்று பதிலளித்துள்ளது ஆய்வுக்குழு.
சிறிய ரக மின்சார விமான சேவையான இ-பிளேனின் ஏர் டாக்சி செயல்பாட்டுக்கு வந்தால், நகரப் பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலில் பொதுமக்கள் சிக்கி தவிக்காமல், வேகமாக குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு சென்றடைய முடியும். மேலும், அவசர காலங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இடங்களுக்கு வேகமாக சென்று அவர்களுக்கு உதவ முடியும் என்று இ-பிளேன் ஆய்வாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.