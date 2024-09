ETV Bharat / technology

பணியிடத்தில் பிரச்சினையா? அப்போ இத பண்ணுங்க பெண்களே..! - National Women Commission

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

ஹைதராபாத்: பெரும்பாலான பெண்கள் பணியிடங்கள், பொது இடங்கள் போன்றவற்றில் வன்முறையை எதிர்கொள்வது பொது கருத்தாக உள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், என்ன செய்வது? யாரை அணுகுவது? என்று பலருக்கும் தெரியாது. ஆனால், பாலியல் வன்கொடுமை, பாலின பாகுபாடு மற்றும் குடும்ப வன்முறை போன்ற பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் குறித்து, பாதிக்கப்படும் பெண்கள், தேசிய மகளிர் ஆணையத்தை (NWC-National Women Commission) அணுகினால், அவர்களுக்கு தேவையான சட்ட உதவியும், தீர்வும் வழங்கப்படும்.

இதற்காக அவர்கள் நேரடியாகத்தான் சென்று புகார் அளிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. நீங்கள் இருந்த இடத்தில் இருந்தே அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் புகார் அளிக்கலாம். அந்தவகையில் தேசிய மகளிர் ஆணையத்திடம் இருந்து உதவி பெற நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மற்றும் ஆன்லைனில் புகார் செய்வது எப்படி என்பதை ஒவ்வொரு 5 படிநிலைகளில் அறிந்துகொள்ளலாம்

படிநிலை 1: http://ncw.nic.in அல்லது http://ncwapps.nic.in என்ற தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கத்திற்கு சென்று, 'ஆன்லைன் புகார் பதிவுக்கான வழிமுறைகள்' (instructions for online complaint registration) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படிநிலை 1 (Credits - NWC)

படிநிலை 2: கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளைப் படித்த பிறகு, 'புகார் பதிவுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்' (click here for registration of complaint) என்று கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆப்சனை கிளிக் செல்லவும்.

படிநிலை 2 (Credits - NWC)

படிநிலை 3: பின்வரும் படிவத்தில் உங்கள் பெயர், முகவரி, தொலைப்பேசி எண் மற்றும் புகார் விவரங்களை குறிப்பிடவும். யார் மீது புகார் அளிக்கப்படுகிறதோ, அந்த நபர் குறித்த விவரம் தெரிந்தால், அதையும் குறிப்பிடலாம். மேலும், நடந்த சம்பவம் பற்றிய முழுமையான விளக்கத்தை அளிக்க விண்ணப்பப் படிவத்துடன் தனி பத்தியும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.