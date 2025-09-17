ETV Bharat / technology

கண்ணாடி இழையால் வலுவூட்டப்பட்ட பாலிமர்களை கொண்டு செல்போன் கோபுர கட்டமைப்புகள்!

நீடித்து உழைக்கும் பொருட்களைக் கொண்டு கட்டமைப்புகளை உருவாக்க இண்டஸ் டவர்ஸ் நிறுவனம், சென்னை ஐஐடியின் கைகோர்த்துள்ளது.

சென்னை ஐஐடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 10:02 AM IST

சென்னை: உலகின் மிகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு கோபுர நிறுவனங்களில் ஒன்றான இண்டஸ் டவர்ஸ் லிமிடெட், சென்னை ஐஐடியுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது.

கண்ணாடி இழையால் வலுவூட்டப்பட்ட பாலிமர் (Glass Fibre Reinforced Polymer- GFRP) கட்டமைப்புப் பிரிவுகளில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆராய்ச்சிகளுக்கு சென்னை ஐஐடி முன்னோடியாகத் திகழ்கிறது. அந்தவகையில், மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்துடன் கோபுரங்களை உருவாக்க இண்டஸ் டவர்ஸ் லிமிடெட் - சென்னை ஐஐடி கைகோர்த்துள்ளது.

நிலையான வளர்ச்சியை முன்னெடுப்பதில் கவனம் செலுத்தும் இண்டஸ் டவர்ஸ், இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் வழக்கமான எஃகு கட்டமைப்புகளுக்கு பதிலாக இலகுரக மற்றும் அரிப்பை எதிர்க்கும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட மாற்று பொருட்களை உருவாக்கும் சென்னை ஐஐடியின் அதிநவீன ஆய்வுகளுக்கு உதவிட உள்ளது.

இது குறித்து இண்டஸ் டவர்ஸ்-ன் தலைமை தொழில்நுட்பம் மற்றும் விநியோக அலுவலர் அனில் குப்தா பேசியபோது, “சென்னை ஐஐடி உடனான இந்த உடன்படிக்கை ஒரு துணிச்சலான முயற்சியாகும். கண்ணாடி இழையால் வலுவூட்டப்பட்ட பாலிமர் கட்டமைப்பு என்பது, வலுவான மற்றும் செலவு குறைந்ததாக மட்டுமல்லாமல், நிலைத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது.

எதிர்காலத்தை சிந்தித்து, சுற்றுச்சூழல் பொறுப்புணர்வு கொண்ட பொறியியல் கண்டுபிடிப்புகளின் மீது எங்கள் கவனம் இருந்து வருகிறது. வணிகம், சமூகம் இரண்டிற்கும் சேவை செய்யும் புதுமைக்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டிற்கு இந்த கூட்டுமுயற்சி ஓர் சான்றாகும் எனக் குறிப்பிட்டார்.

இதையும் படிங்கள்: தொழிற்சாலை கழிவுகளை சுத்திகரிக்க புதிய தொழில்நுட்பம் - சென்னை ஐஐடி சாதனை!

வலிமை, குறைந்த எடை, அரிப்பு ஏற்படாமல் தாக்குப்பிடிக்கும் தன்மை, குறைந்த பராமரிப்பு செலவுகள் காரணமாக பல்வேறு தொழில்துறை உள்கட்டமைப்புகளுக்கான அடுத்த தலைமுறை பொருளாக கண்ணாடி இழையால் வலுவூட்டப்பட்ட பாலிமர் மாறி வருகிறது.

இந்த ஆராய்ச்சித் திட்டம் குறித்து பேசிய சென்னை ஐஐடி பொறுப்புப் பேராசிரியர் ரவீந்திர கெட்டு, “தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்கள், சாரங்கள், படிக்கட்டுகள், ஏணிகள், கூரையின் பாகங்கள், பகிர்வுச் சுவர்களுக்கான பிரேமிங் அமைப்புகள், உலர்உறைப்பூச்சு போன்ற பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு கண்ணாடி இழையால் வலுவூட்டப்பட்ட பாலிமர்களின் பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீடித்து உழைக்கும் தன்மை, கட்டமைப்பு செயல்திறன் போன்றவற்றிற்கு இந்த ஆராய்ச்சி வழிவகுக்கும்,” என்று தெரிவித்தார்.

ஆராய்ச்சிக்கும், நடைமுறை தாக்கத்திற்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியைக் குறைத்திருப்பது குறித்துப் விவரித்த டீன் அஷ்வின் மகாலிங்கம், ஆய்வுகள் சமூக ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் இதற்கு உதாரணமாக சென்னை ஐஐடி - இண்டஸ் டவர்ஸ் கூட்டு முயற்சி திகழ்கிறது எனவும் கூறினார்.

