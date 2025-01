ETV Bharat / technology

சென்னை ஐஐடி: ஆசியாவிலேயே பெரிய ஆழமற்ற கடல் அலை படுகை! - CHENNAI IIT RESEARCH

By ETV Bharat Tech Team

சென்னை: முயற்சிகள், தொழில்நுட்பங்கள், புதிய படைப்புகள் என பல சாதனைகளை சென்னை ஐ.ஐ.டி (இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம்) செய்து வருகிறது. தங்களின் ஆய்வு சாதனைகளின் தொடர்ச்சியாக புதிய அதிநவீன ஆராய்ச்சிக் கூடத்தை அமைத்துள்ளது.

கிண்டியில் உள்ள சென்னை ஐ.ஐ.டி வளாகத்தில் இருந்து 36 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள தையூரில் இதன் ஆய்வகம் அமைந்துள்ளது. அதில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ‘டிஸ்கவரி’ செயற்கைக்கோள் வளாகத்தில் ஆசியாவிலேயே பெரிய ஆழமற்ற கடல் அலை படுகை எனும் அதிநவீன ஆராய்ச்சிக் கூடம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய துறைமுகங்கள், நீர்வழிகள், கடல்சார் பொறியியல் போன்றவற்றில் உள்ள சவாலான பல்வேறு பிரச் னைகளுக்குத் தீர்வுகாணும் பிரத்யேக வசதிகள் இங்கே உள்ளன. இது சிக்கலான அலைகள், கடல் நீரோட்டத்தைக் கையாளக் கூடிய பல்திசை ஆழமற்ற அலைப்படுகையாகும்.

துறைமுகங்கள், நீர்வழிகள், கடலோரப் பகுதிகளுக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப மையத்தின் (National Technology Centre for Ports and Waterways and Coasts) மூலம் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்த ஆராய்ச்சிக்கூடம், துறைமுகங்கள்- கடல்சார் துறையில் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள், புதிய சிந்தனைகள், மேம்பாடுகளுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மையமாகும்.

கடல் அலை படுகை மையம்:

இந்த மையம் இந்திய அரசின் கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் தொழில்நுட்பப் பிரிவாகச் செயல்படுவதுடன், துறைமுகங்கள், இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழிப் போக்குவரத்து ஆணையம் (Inland Waterways Authority of India-IWAI) உள்ளிட்ட இதர கல்வி நிறுவனங்களுக்குத் தேவைப்படும் தொழில்நுட்ப ஆதரவையும் வழங்குகிறது.

இதுகுறித்து பேசிய பெருங்கடல் பொறியியல் துறையின் பேராசிரியர் முரளி, ஆழமற்ற கடல் அலைப் படுகை ஆராய்ச்சிக் கூடம் சர்வதேச அரங்கில் சென்னை ஐஐடி பெரியளவில் செயல்படும் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக நிலைநிறுத்தும். ஆராய்ச்சி- தொழில் பயன்பாடுகளுக்கான ஆழமற்ற கடல்அலைப் படுகை ஆய்வகத்தில் அலைகளை உருவாக்க பிற நாடுகளின் தொழில்நுட்பத்தை நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இனி ஏற்படாது என தெரிவித்தார்.

ஆழமற்ற கடல் அலை படுகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை ஐஐடி பெருங்கடல் பொறியியல் துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஸ்ரீராம் கூறும்போது; சில பொருட்கள் இங்கு கிடைக்காததால் நாம் வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறோம். மற்ற எல்லாவற்றையும் 'மேக் இன் இந்தியா' முன்முயற்சியின் மூலம் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க முடியும். இந்த ஆய்வுக்கூடத்தின் அமைப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களில் பெரும்பாலானவை ஐஐடியில் உருவாக்கியவை.