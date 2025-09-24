அல்ட்ராவயலட் எக்ஸ்47: இந்தியாவுக்கு புதுசு; ரேடார் தொழில்நுட்பம் அடங்கிய முதல் மின்சார பைக்!
அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவர் பைக்கின் 10.3 கிலோவாட் பேட்டரி மாடலில் 323 கிலோமீட்டர் வரை பயணிக்கலாம்.
Published : September 24, 2025 at 3:34 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் முதன்முதலாக ரேடார் தொழில்நுட்பத்துடன் வரும் அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவர் (Ultraviolette X47 Crossover) பைக் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் இந்திய நிறுவனமான அல்ட்ராவைலட், பல புதிய தலைமுறை மின்சார பைக்குகளை அறிமுகம் செய்துவருகிறது. சமீபத்தில் நிறுவனம் காட்சிப்படுத்திய டெசராக்ட் (tesseract) இ-ஸ்கூட்டர் ஆட்டோமொபைல் சந்தையின் கவனத்தை ஈர்த்தது. தற்போது, அதில் கொடுக்கப்படுவதாக கூறப்பட்ட ரேடார் சென்சார் அம்சங்களுடன் அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவர் எனும் புதிய இ-பைக்கை நிறுவனம் முன்பதிவுக்கு கொண்டுவந்துள்ளது.
இந்த பைக்கில் ரேடார், டேஷ்கேம், டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஏபிஎஸ் பிரேக்குகள் போன்ற சிறப்பம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் புதிய அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவர் பைக்கை 323 கிலோமீட்டர் வரை ஓட்டலாம் என நிறுவனம் உறுதி அளித்துள்ளது.
அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவர் விலை என்ன?
புதிய அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவரின் பெங்களூரு எக்ஸ்-ஷோரூம் அறிமுக விலை ரூ.2.49 லட்சம் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது முதலில் பதிவு செய்யும் 1,000 வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்பின்னர், முன்பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, இந்த பைக்கின் விலை ரூ.2.74 லட்சமாக இருக்கும்.
இரண்டு பேட்டரி வகைகளில் வெளியாகும் எக்ஸ்47 கிராசோவர் பைக்கின் முன்பதிவு தளத்தை நிறுவனம் திறந்துள்ளது. ரூ.999 செலுத்தி இந்த பைக்கை பதிவு செய்து கொள்ளலாம். அல்ட்ராவைலட் இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல்களின்படி, எக்ஸ்47 பைக்கின் விற்பனையை நிறுவனம் அக்டோபர் மாதம் முதல் தொடங்குகிறது.
அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 பைக்கின் சிறப்புப் பதிப்பும் (ஸ்பெஷல் எடிஷன்) இந்த வெளியீட்டு நிகழ்வில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. ‘டெசர்ட் விங்’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த மாடலை பயனர்கள் முன்பதிவு செய்ய ரூ.4,999 செலுத்த வேண்டும்.
அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவர் சிறப்பம்சங்கள்
அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவர் பைக்கின் 7.1 கிலோவாட் பேட்டரி கொண்டிருக்கும் மாடலில் 211 கிலோமீட்டர் பயணிக்க முடியும்; முறையே 10.3 கிலோவாட் பேட்டரியில் 323 கிலோமீட்டர் பயணிக்கலாம் என்கிறது நிறுவனம். மேலும், ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் (பிரேக் பிடிக்கும்போது விணாகும் சக்தியை சேமிப்பது) மூலம் பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும் வசதி இதில் வழங்கப்படுகிறது.
எக்ஸ்47 கிராசோவர் 40 பிஎச்பி பவர், 100 என்.எம் டார்க்கை வெளிப்படுத்தும் திறன்வாய்ந்த மோட்டரைக் கொண்டுள்ளது. அந்தவகையில், 0-60 கிலோமீட்டரை வெறும் 2.7 நொடியிலும், 0-100 கிலோமீட்டரை 8.1 நொடியிலும் அடைந்துவிட முடியும். இதன் உச்சபட்ச வேகம் மணிக்கு 140 கிமீ ஆக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த பைக்கில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் 77 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் ரேடார், 200 மீட்டர் தூரம் வரை கண்காணிக்கும் திறன் கொண்டதாக இருக்கிறது. இது சாலைகளில் மறைவான இடங்களை உணர்ந்து செயல்படுவது, பாதை மாற்ற உதவி செய்வது, முந்திச் செல்லும் போது ஓட்டுநருக்கு எச்சரிக்கை வழங்குவது, பின்புறத்தில் வாகனங்கள் நெருங்கி வருவதை உணர்த்துவது போன்ற செயல்பாடுகளை கொண்டிருக்கிறது.
அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவர் பைக்கின் முகப்புவிளக்கு பகுதிக்கு மேலேயும், பின்பக்க பிரேக் லைட்டுக்குப் பக்கத்திலும், 120-டிகிரி பரந்த பார்வைகொண்ட 1080 பிக்சல் எச்டி கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. முன்பக்கத்தில் இருக்கும் திரையில் இந்த கேமரா பதிவுகளை நிகழ்நேரத்தில் நம்மால் பார்க்க முடியும்.
முடிவாக, அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்47 கிராசோவர் வாங்க விரும்பும் பயனர்களுக்கு நிறுவனம் லேசர் ரெட், ஏர்ஸ்டிரைக் வைட், ஷேடோ பிளாக் ஆகிய மூன்று வண்ணத் தேர்வுகளை வழங்குகிறது.