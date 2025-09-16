ETV Bharat / technology

கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க - புல்லட் விலை குறைய போகுது!

ராயல் என்ஃபீல்டின் பட்ஜெட் பைக்கான ஹண்டர் ரூ.1.50 லட்சம் முதல் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், புதிய ஜிஎஸ்டி வரம்பின்படி ரூ.1.38 லட்சம் எனும் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை முதல் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.

ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350
September 16, 2025

ஹைதராபாத்: சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் புதிய வரம்புகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனத்தின் பைக்குகள் விலையும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

மத்திய அரசு சமீபத்தில் அறிவித்த புதிய ஜிஎஸ்டி (சரக்கு மற்றும் சேவை வரி) வரம்புகள், ஆட்டோமொபைல் துறைக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது. மந்த நிலையில் இருந்த விற்பனை எழுச்சி பெறும் என்ற நம்பிக்கை தற்போது இத்துறையில் துளிர்விட்டுள்ளது. அந்த வகையில், ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனமும் புதிய வரி சார்ந்து வாகனங்களின் விலையை நிர்ணயம் செய்துள்ளது.

சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் புதிய வரம்புகளின் கீழ், 350சிசி திறனுக்கு குறைவான பைக்குகளுக்கு 28% என்று வரி விதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அது 18% ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் ராயல் என்ஃபீல்டின் 14 மாடல் பைக்குகளில் 9 மாடல் பைக்குகள் அடங்குகிறது. அவ்வண்ணமே அவற்றின் விலையும் குறைக்கப்பட்டு தற்போது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

புதிய வரி வரம்பின்படி, ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்குகள் ரூ.20,000 வரை தள்ளுபடியை பெறும் என்றும் நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இதன்படி, அதிகம் விற்பனையாகும் கிளாசிக் மாடல் பைக்குகளுக்கு ரூ.19,000 வரை தள்ளுபடி கிடைக்கிறது.

ராயல் என்ஃபீல்டின் பட்ஜெட் பைக்கான ஹண்டர் ரூ.1.50 லட்சம் முதல் ரூ.1.82 லட்சம் என்ற எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்போதைய புதிய வரி வரம்பின்படி ரூ.1.38 லட்சம் முதல் ரூ.1.67 லட்சம் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையிலே ஹண்டர் பைக்கை சொந்தமாக்கிக் கொள்ள முடியும்.

ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350
ராயல் என்ஃபீல்டு புதிய விலை பட்டியல்
மாடல்தற்போதைய
விலை		புதிய விலை*
(எக்ஸ்-ஷோரூம்)		வேறுபாடு
ஹண்டர்ரூ.1.50 லட்சம்
முதல்
ரூ.1.82 லட்சம்		ரூ.1.38 லட்சம்
முதல்
ரூ.1.67 லட்சம்		ரூ.12,000
முதல்
ரூ.15,000
புல்லட்ரூ.1.77 லட்சம்
முதல்
ரூ.2.20 லட்சம்		ரூ.1.62 லட்சம்
முதல்
ரூ.2.02 லட்சம்		ரூ.15,000
முதல்
ரூ.18,000
கிளாசிக்ரூ.1.97 லட்சம்
முதல்
ரூ.2.35 லட்சம்		ரூ.1.81 லட்சம்
முதல்
ரூ.2.16 லட்சம்		ரூ.16,000
முதல்
ரூ.19,000
மீட்டியார்ரூ.2.08 லட்சம்
முதல்
ரூ.2.33 லட்சம்		ரூ.1.91 லட்சம்
முதல்
ரூ.2.14 லட்சம்		ரூ.17,000
முதல்
ரூ.19,000
கோயன்
கிளாசிக்		ரூ.2.37 லட்சம்
முதல்
ரூ.2.40 லட்சம்		ரூ.2.18 லட்சம்
முதல்
ரூ.2.21 லட்சம்		ரூ.19,000

மேலும், 350சிசி வகையில் கோயன் கிளாசிக் (Goan Classic) ரூ.2.40 லட்சம் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது தற்போது தற்போது சுமார் ரூ.19,000 தள்ளுபடியுடன் ரூ.2.21 லட்சம் எனும் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைக்கு குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

விலை கூடும் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்குகள்
ஒரு பக்கம் 350சிசி-க்கும் குறைவான ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்குகள் விலை குறைக்கப்பட்டாலும், சிசி அதிகம் கொண்ட திறன்வாய்ந்த பைக்குகளின் விலை அதிகரிக்கப்படுகிறது. அதாவது 450சிசி மாடல் பைக்குகள் விலை சுமார் ரூ.15,000 வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ராயல் என்ஃபீல்டு ஹண்டர் 350
இதையும் படிங்க: பை பை ஹைக்... 13 ஆண்டுகளுக்கு பின் விடைபெற்ற வாட்ஸ்ஆப் போட்டியாளர்!

இந்த காலகட்டத்தில் அதிக திறன்கொண்ட பைக்குகளே இளைஞர்களின் விருப்பமாக இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. ஆனால், தற்போதைய புதிய வரி வரம்பின் கீழ் அதிதிறன் கொண்ட காண்டினெண்டல், ஷாட்கண், பியர் போன்ற 650சிசி மற்றும் அதற்கும் மேலான பைக்குகளின் விலையில் அதிக மாற்றங்கள் நிகழும் என்று கூறப்படுகிறது.

புதிய வரி வரம்புகளின் கீழ் ஏற்படும் விலை மாற்றங்கள் செப்டம்பர் 22 முதல் சந்தையில் பிரதிபலிக்கும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

