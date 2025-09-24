ETV Bharat / state

கணவர் ஏமாற்றியதாக புகார் அளித்தும் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை - யூடியூபர் சஞ்சனா குற்றச்சாட்டு!

தன்னிடம் இருந்த நகைகளை எல்லாம் ஏமாற்றி வாங்கிக் கொண்டு சென்ற கணவர் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க மறுப்பதாக யூடியூபர் சஞ்சனா தெரிவித்துள்ளார்.

யூடியூபர் சஞ்சனா
யூடியூபர் சஞ்சனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
வேலூர்: வேறொரு திருமண செய்து கொண்டு கணவர் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாகவும், இது குறித்து புகார் அளித்தும் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க மறுப்பதாக யூடியூபர் சஞ்சனா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை ஊரப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சஞ்சனா, யூடியூப் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பதிவிட்டு பிரபலமானவர். 8 ஆண்டுகளுக்கு முன் சஞ்சனாவும், அரக்கோணத்தை சேர்ந்த ரஞ்சித் என்பவரும் காதல் திருமண செய்து கொண்டதாக தெரிகிறது. ரஞ்சித்தின் தந்தை திருத்தணி துணைக் காவல் ஆய்வாளராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ரஞ்சித் வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதனால், ரஞ்சித் மற்றும் சஞ்சனாவுக்கு இடையே வாக்குவாதம் முற்றியதை தொடர்ந்து ரஞ்சித், சஞ்சனாவை விட்டுப் பிரிந்து இரண்டாவது மனைவியுடன் வாழ்ந்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் ரஞ்சித் சஞ்சனாவை தேடி வந்ததாகவும், அப்போது அவரிடம் இனி நான் உன்னுடன் தான் இருப்பேன் என உறுதியளித்து நகைகளை வாங்கிச் சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக ரஞ்சித்தை தொடர்பு கொள்ள முடியாததால், தான் ஏமாற்றப்பட்டதாக உணர்ந்த சஞ்சனா அரக்கோணம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

மகளிர் காவல் துறையினர் தனது புகார் குறித்து இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி இன்று காவல் நிலையம் முன்பு தனது உடலில் பெட்ரோலை ஊற்றியுள்ளார். அதனை அங்கிருந்தவர்கள் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சஞ்சனா, “நான் ரஞ்சித்துடன் வாழ விரும்புகிறேன். ரஞ்சித் வீட்டுக்கு நேரில் சென்று நியாயம் கேட்ட போது அவரது உறவினர்கள் என்னை தாக்க வருகின்றனர். மேலும் ரஞ்சித்தின் தந்தை காவல் துறையில் இருப்பதால், போலீசார் வழக்கு குறித்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியமாக உள்ளனர்” என்றார்.

சஞ்சனாவின் புகார் குறித்து மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்படும் என காவல் துறையினர் உறுதியளித்தனர். இதனையடுத்து அடுத்து அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார். இந்த சம்பவம் அரக்கோணம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

