'மாலை 6 மணிக்கு வீடியோ வருது...' பதிவிட்ட சிறிது நேரத்தில் யூடியூபர் மாரிதாஸ் கைது!
கரூர் சம்பவத்தை குறித்து வதந்திகளையும், உண்மைக்கு மாறான கருத்துக்களையும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட வேண்டாம் என காவல்துறை சார்பில் ஏற்கெனவே எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
Published : October 4, 2025 at 4:24 PM IST
சென்னை: கரூர் சம்பவத்தை பற்றி அவதூறு பரப்பியதாக யூடியூபர் மாரிதாஸை இன்று (அக்.4) சென்னை சைபர் க்ரைம் போலீசார் நீலாங்கரையில் கைது செய்துள்ளனர்.
கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27 அன்று தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான பல்வேறு வழக்குகளை நீதிமன்றம் விசாரித்து வருகிறது. இதற்கிடையே, கரூர் சம்பவம் குறித்து வதந்திகளையும், உண்மைக்கு மாறான கருத்துக்களையும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட வேண்டாம் என காவல் துறை சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. மேலும், தமிழ்நாடு அரசு சார்பிலும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், யூடியூபர் மாரிதாஸ் கரூர் சம்பவம் குறித்து அரசு மற்றும் காவல்துறையை விமர்சித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வந்தார். இந்த நிலையில், கரூர் சம்பவத்தில் ''நீதிமன்றத்தில் திமுக கும்பல் நடத்திய மொத்த நாடகத்தின் விவரம் வீடியோவாக இன்று மாலை வெளியிடப்படும் என்றும் விஜய்க்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் நடந்த தந்திரம் என்ன?'' என்ற தலைப்பில் விவரிக்கப்படும் எனவும் அவர் பதிவிட்டு இருந்தார். இந்த பதிவு மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், உண்மைக்கு மாறான தகவலை பதிவிட்டதாக சென்னை சைபர் க்ரைம் போலீசார் நீலாங்கரையில் வைத்து மாரிதாஸை கைது செய்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்னதாக எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்த மாரிதாஸ், ''என் இல்லத்திற்கு காவல்துறை கைது செய்ய வந்துள்ளது'' எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இன்று மாலை: நீதிமன்றத்தில் திமுக கும்பல் நடத்திய மொத்த நாடகத்தின் விவரம் வீடியோவாக வெளியிடப்படும்.— Maridhas (@MaridhasAnswers) October 4, 2025
10ரூபா பாலாஜி..
விஜய் எதிராக நீதிமன்றத்தில் நடந்த தந்திரம் என்ன - மாலை 6 மணிக்கு..
கரூர் சம்பவம் நாளுக்கு நாள் பூதாகரமாகி வரும் நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் சந்திக்காமல் இருப்பது கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. இந்த சூழலில், இச் சம்பவம் தொடர்பாக விஜய் மீது ஏன் வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை என நீதிமன்றமும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. ஏற்கெனவே கரூர் மாவட்ட செயலாளர் உட்பட கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தலைமறைவாகியுள்ளார். அவரை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே இன்று டேராடூனில் செய்தியாளர் கேள்விக்கு பதிலளித்த தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, ''கரூர் விவகாரத்தில் உண்மையும், நீதியும் வெளிவரும்'' என பதிலளித்துள்ளார்.