பிரசாந்தை தொடர்ந்து இர்பானுக்கும் அபராதம்... சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை அதிரடி! - Irfan fined by chennai police

இதனையடுத்து, யூடியூபர் இர்ஃபானுக்கு தலைகவசம் அணியாமல் சென்றது மற்றும் வாகன எண் இல்லாமல் பயணித்ததற்காக 1,500 ரூபாய் விதித்து சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. யூடியூபர் இர்பானுக்கு அபராதம் விதித்தது தொடர்பாக, சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல்துறை தனது அதிகாரப்பூர்வ X தளத்திலும் பதிவிட்டுள்ளது.

அதில் before என்று பதிவிட்டு, இர்ஃபான் தலைகவசம் மற்றும் வாகன எண் இல்லாத படமும், After என்று போடப்பட்டு வாகன எண் போடப்பட்ட வாகனமும் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், தலைகவசம் அணியாமல் சென்றதற்கு 1,000 ரூபாய் அபராதமும், வாகன எண் இடம்பெறாததால் 500 ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் அந்த பதிவில், Follow traffic rules, your safety is our priority என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, இர்பான் தனக்கு பிறக்குப்போகும் குழந்தையின் பாலினத்தை வெளியிட்டது குறித்து சர்ச்சையில் சிக்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக, யூடியூபர் இர்பான் தனக்கு பிறக்குப்போகும் குழந்தையின் பாலினத்தை வெளியிட்டது குறித்து சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

