QR code மூலம் ஸ்கேன் செய்து இளைஞர்கள் மோசடி - வெளியான அதிர்ச்சி சிசிடிவி காட்சி!
ஜவுளிக்கடையில் கியூ ஆர் கோடு மூலம் ஸ்கேன் செய்து இளைஞர்கள் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 23, 2025 at 1:47 PM IST
திருநெல்வேலி: ஜவுளி கடையில் ஆடைகள் வாங்கிக்கொண்டு கியூ ஆர் (QR code) மூலம் ஸ்கேன் செய்வது போன்று நாடகமாடி, இளைஞர்கள் இருவர் ரூ.2,100 ஏமாற்றிச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து போலீசார் தற்போது விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நெல்லை டவுன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பெரியசாமி. இவர் அதே பகுதியில் ஜவுளிக்கடை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், கடந்த செப்.19 ஆம் தேதி இரவு கடைக்கு வருகை புரிந்த இளைஞர்கள் இருவர் ரூ.2,154 மதிப்பிலான துணிகளை வாங்கி உல்ளனர். இதற்கு பணம் செலுத்தும்போது, விலையை குறைத்து தரும்படி உரிமையாளர்களிடம் கேட்ட நிலையில், அவர் ரூ.54 குறைத்து இறுதி விலையாக ரூ.2,100 செலுத்தும்படி தெரிவித்துள்ளார்.
இதனையடுத்து, இளைஞர் ஒருவர் கியூ ஆர் கோடு மூலம் ஸ்கேன் செய்து பணத்தை செலுத்திவிட்டு அதற்கான குறுஞ்செய்தியை பெரியசாமியிடம் காட்டியுள்ளார். அதனையடுத்து புதிய துணிமணிகளுடன் இளைஞர்கள் அங்கிருந்து சென்றுள்ளனர். ஆனால், நீண்ட நேரமாகியும் அவர்கள் செலுத்திய பணம் பெரியசாமி வங்கி கணக்கில் வராமல் இருந்தது தெரியவந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர், கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தார்.
இதில், பணம் செலுத்திய இளைஞர் QR கோடு ஸ்கேன் செய்வது போன்று நடித்து, தனது நண்பருக்கே ரூ.2,100 செலுத்திவிட்டு, அதற்கான குறுஞ்செய்தியை மட்டும் பெரியசாமியிடம் காண்பித்து ஏமாற்றியது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, தான் ஏமாற்றமடைந்ததை அறிந்த அவர் இதுகுறித்து நெல்லை டவுன் காவல் நிலையத்தில், சிசிடிவி காட்சிகளுடன் புகார் அளித்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில், மோசடியில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் யார்? இதுபோன்று அவர்கள் தொடர்ந்து மோசடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனரா? இவர்களை போன்று மொத்தம் எத்தனை பேர் உள்ளனர்? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கோண்டு வருகின்றனர். தற்போது, இதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
மேலும், சம்பவம் நடைபெற்ற நாளில் கடை உரிமையாளரின் வங்கிக் கணக்கில் நடைபெற்ற பணபரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான வங்கி ஆவணங்களையும புகார்தாரரிடம் கேட்டுள்ளதாகவும் காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.