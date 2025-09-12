ETV Bharat / state

முடிச்சு விட்டீங்க போங்க.. அதிகாலையில் கடலுக்குள் பாய்ந்த கார் - சமுத்திரத்தில் தத்தளித்த போதை நண்பர்கள்

கடலூரில் மதுபோதையில் இருந்த இளைஞர்கள் காரை கடலுக்குள் இறக்கிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடலில் சிக்கிய காரை மீட்கும் டிராக்டர்
கடலில் சிக்கிய காரை மீட்கும் டிராக்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2025 at 9:45 AM IST

கடலூர்: கடலிலும் கார் ஓடும் என மதுபோதையில் பந்தயம் கட்டிய நண்பர்கள், இறுதியில் சமுத்திரத்தில் த்ததளித்து உயிருக்கு போராடிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.

சென்னையை சேர்ந்த நண்பர்களான 3 ஆண்கள் மற்றும் 2 பெண்கள் என 5 பேர், நேற்று காலை (செப். 11) கடலூர் துறைமுகத்தில் இருந்து பரங்கிப்பேட்டைக்கு, கடற்கரை சாலையில் பயணம் செய்தனர். அவர்கள் அனைவரும் மது அருந்தி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. சொத்திக்குப்பம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது, காரை ஓட்டிச் சென்ற நபர் கடற்கரை மணலில் இறக்கி ஓட்டியுள்ளார்.

அப்போது, கார் கடலில் செல்லுமா செல்லாதா என அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் அவர்களுக்குள் இதுதொடர்பாக பந்தயம் உருவானதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து, காரை ஓட்டிய நபர், காரை கடலுக்குள் இறக்கினார். இதில், சிறிது தூரம் கடலுக்குள் சென்ற கார், மண்ணுக்குள் சிக்கி பாதியிலேயே நின்றது. மேலும், கடல் அலை காரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலுக்குள் இழுக்க தொடங்கியது.

கடலில் இருந்து மீட்கப்பட்ட கார்
கடலில் இருந்து மீட்கப்பட்ட கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் பயந்து போன 5 பேரும் கூச்சலிட தொடங்கினர். கார் ஒன்று கடலுக்குள் சிக்கியதை பார்த்த அப்பகுதி மீனவர்கள், உடனடியாக ஓடிச்சென்று காருக்குள் இருந்தவர்களை மீட்டனர். பின்னர், போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு, கடலில் சிக்கிய கார், டிராக்டர் மூலமாக இழுத்து பத்திரமாக கரைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பின்னர், காரை கடலுக்குள் இறக்கிய இளைஞர்களை போலீசார் கடுமையாக எச்சரித்து அனுப்பினர். மேலும், இதுபோன்று யாரும் கடற்கரை ஓரம் காரில் பயணிக்க வேண்டாம் என்றும் போலீசார் அறிவுறுத்தினர். இந்த நிலையில், கார் கடலில் சிக்கிய வீடியோ காட்சி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

இச்சம்பவம் குறித்து அப்பகுதி மீனவர்கள் கூறுகையில், “ உயர் ரக காராக இருந்தாலும், கடலுக்கு அவற்றால் செல்ல முடியாது. கடலில் சீற்றம் எப்போதும் சீரான நிலையில் இருப்பதில்லை. 5 அடிக்கு மிகையாமல் அலைகள் எழுந்திருந்தால் கார் தற்போது கடலின் உள்ளே இழுத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கும். சாகசம் செய்கிறோம் என்று விபரீதமான விளையாட்டுகளில் இளைஞர்கள் ஈடுபட வேண்டாம். மேலும், இதுபோன்று கடற்கரை ஓரங்களில் சாகசங்களில் ஈடுபடும் வாகனங்களை காவல்துறை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தனர்.

முன்னதாக, கடந்த ஜூன் 24 ஆம் தேதி இதேபோன்று குஜராத் கடற்கரையில், சொகுசு கார் முழுவதுமாக கடலில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு மணலில் புதையுண்டது. அதனை, நீண்ட நெடிய போராட்டத்திற்கு பின்பு மீட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

