டீ கடையில் இளம்பெண்ணிடம் இளைஞர்கள் ரகளை! கொலை மிரட்டல் விடுத்ததால் பரபரப்பு!
வேலூரில் டீ கடையில் பணிபுரியும் இளம்பெண்ணிடம் இளைஞர்கள் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 4, 2025 at 1:57 PM IST
வேலூர்: காங்கிரஸ் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் டீ கடையில் பணிபுரியும் இளம்பெண்ணிடம் இளைஞர்கள் தகராறில் ஈடுபட்டு, அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் அண்ணா சாலையில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலக வளாகத்தில் டீ கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு தினமும் ஏராளமானோர் வருகை புரிந்து டீ குடிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில் நேற்று மாலை 8 இளைஞர்கள் குழுவாக டீ குடிக்க வந்தனர். அப்போது, அங்கு பணியில் இருந்த இளம்பெண்ணிடம், ஸ்நாக்ஸ் வாங்குவது தொடர்பாக மாற்றி, மாற்றி பேச்சுக் கொடுத்து அரட்டை அடித்தனர். இதனால், அங்கிருந்த மற்ற வாடிக்கையாளர்கள் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
இதை கவனித்த இளம்பெண், “உங்களுக்கு தேவையானவற்றை முடிவு செய்து கூறுங்கள். இல்லையெனில், பிற வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழி விடுங்கள்” என கூறியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள் அவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில், இளைஞர் ஒருவர் உருது மொழியில் அந்த பெண்ணை இழிவாகவும், தரக்குறைவாகவும் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இதை கவனித்த அப்பெண், “என்னைப் பற்றி பேசுகிறாய் என்பது புரிகிறது, தைரியம் இருந்தால் தமிழில் பேசு பார்க்கலாம்” எனக் கண்டித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், அங்கு டீ குடிக்க வந்த அந்த பெண்ணின் சகோதரர், தகராறில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதில், வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், இளைஞர்களில் ஒருவர் அங்கிருந்த டீ கிளாஸ்களை எடுத்து தாக்க முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதை கவனித்த மற்ற வாடிக்கையாளர்கள் அந்த இளைஞரை தடுத்து நிறுத்தி, இங்கிருந்து செல்லாவிட்டால் போலீசுக்கு தகவல் தெரிவிப்பதாக எச்சரித்தனர்.
இதன் பின்னர், இளைஞர்கள் அந்த இளம்பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தபடியே சென்றனர். இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வேலூர் தெற்கு போலீசார், சம்பவம் குறித்து இளம்பெண்ணிடம் விசாரணை நடத்தினர். மேலும், சம்பவத்தின் போது ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் மற்றும் மிரட்டல் சம்பந்தமான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண் கூறுகையில், “நான் என் வேலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். அந்த இளைஞர்கள் எட்டு பேரும் ஸ்நாக்ஸ் வாங்குகிற பெயரில் அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருந்தனர். மற்ற வாடிக்கையாளர்கள் காத்திருந்ததைப் பார்த்து, அவர்களை பின்னர் வந்து வாங்கும்படி தெரிவித்தேன். ஆனால், அவர்கள் ஆவேசமாக விமர்சனம் செய்யத் தொடங்கினர். அதில் ஒருவர் என்னைப் பற்றி உருது மொழியில் கிண்டல் செய்தார்.
இதற்கு நான் தைரியம் இருந்தால் தமிழில் பேசுங்கள் என்றேன். இதனால், அவர்கள் எங்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், அலட்சியமாக நமக்குத் தெரிந்த பசங்க தான்… இது பெரிய விஷயமில்லை’ என்று கூறினர். வேலை செய்யும் இடத்தில் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் இது போன்ற அத்துமீறல்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும். நீதியை எதிர்பார்க்கிறேன்” என தெரிவித்தார்.