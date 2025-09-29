திருமண ஆசை காட்டி 15-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களிடம் நகை, பணம் மோசடி - 'காதல் மன்னன்' கைது!
Published : September 29, 2025 at 7:06 PM IST
சென்னை: திருமணம் செய்வதாகக் கூறி 15க்கும் மேற்பட்ட பெண்களிடம் நகை, பணம் மோசடி செய்த ''காதல் மன்னன்'' கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை சூளைமேடு பகுதியை சேர்ந்த 24 வயது பெண் செவிலியர் அண்ணா நகர் அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். அவர் அளித்த புகாரில், ''திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக மேட்ரிமோனியில் பதிவு செய்து இருந்தேன். அதில் திருநெல்வேலி பகுதியை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு அதிகாரியின் மகன் சூர்யா என்பவர் ரோஷன் என்ற பெயரில் என்னிடம் அறிமுகமாகி, இருவரும் பழகி வந்தோம்.
அவர், என்னிடம் திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி பல முறை தனிமையில் இருந்துள்ளார். மேலும் இருவரும் சேர்ந்து நிலம் வாங்கலாம் என்று கூறி காரில் அழைத்துச் சென்று இடத்தை காட்டினார். அதன் பின்னர், என்னிடம் ரொக்கமாக 8 லட்சம் பணம், 9 சவரன் தங்க நகை, லேப்டாப், செல்போன் என அனைத்தையும் வாங்கிக் கொண்டார்.
எப்போது திருமணம் செய்து கொள்ளலாம்? என்று கேட்ட போது முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்தார். எனவே என்னிடம் வாங்கிய பணம், நகை மற்றும் பொருட்களை கேட்ட போது நாம் தனிமையில் இருந்த போது எடுத்த புகைப்படங்களை சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்றி விடுவேன் என மிரட்டினார்.
அதன் பிறகு அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் சந்தேகம் அடைந்து அவர் குறித்து விசாரித்த போது ஏற்கனவே அவர் பல பேரிடம் திருமண மோசடி செய்திருப்பது தெரிய வந்தது. என்னை ஏமாற்றி என்னிடம் நகைகள், பணம் பறித்து மோசடி செய்த சூர்யாவை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று புகாரில் கூறியிருந்தார்.
இது தொடர்பாக அண்ணா நகர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர். சம்பந்தப்பட்ட சூர்யா ஏற்கனவே 2024 ஆம் ஆண்டு கானத்தூர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இது போல் பெண்ணை ஏமாற்றி மோசடி செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு இருப்பது தெரிந்தது. விசாரணையில் சூர்யா திருநெல்வேலி பகுதியில் பதுங்கி இருப்பதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து அண்ணா நகர் துணை ஆணையர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் திருநெல்வேலிக்கு விரைந்து சென்று சூர்யாவை கைது செய்தனர். இதன் பிறகு சூர்யாவை திருநெல்வேலியில் இருந்து போலீசார் சென்னை அழைத்து வந்தனர்.
அமைந்தகரை பாலம் அருகில் வந்த போது சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்று சூர்யா போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார். போலீசார் அவரை கீழே இறக்கி விட்ட போது அங்கிருந்து தப்ப முயன்று தவறி விழுந்துள்ளார். இதில், அவருக்கு காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.
இதன் பிறகு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு சென்னை கொண்டு வரப்பட்டார். பின்னர் அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இதே போல் 15-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை காதல் வலையில் விழ வைத்ததும், இவர் மீது பல்லாவரம், தாம்பரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் நில மோசடி உள்ளிட்ட 6-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும், இவர் பெண்களிடம் நூதன முறையில் மோசடி செய்து விட்டு தலைமறைவாகி விடுவதும், இவரை கண்டுபிடிப்பதில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும் போலீசார் தரப்பில் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து இவரிடம் இருந்து ஒரு கார், செல்போன், லேப்டாப் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இவர் மீது பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஏமாற்றி மோசடி செய்தது, நகை பணம் பெற்று ஏமாற்றியது, ஆபாச புகைப்படத்தை இணையதளத்தில் வெளியிடுவேன் என மிரட்டியது ஆகிய மூன்று பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.