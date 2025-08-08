Essay Contest 2025

பள்ளி மைதானத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த சிறுவன் தலையில் குத்திய ஈட்டி! - JAVELIN THROW BOY INJURED

சாய் பிரகாஷ் பள்ளி முடிந்த பின்பு மாலை வேளையில் பள்ளியின் விளையாட்டு திடலில் விளையாடி கொண்டிருந்த போது தவறுதலாக ஈட்டி பாய்ந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிறுவன் அனுமதித்த மருத்துவமனை
சிறுவன் அனுமதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 3:25 PM IST

தேனி: பயிற்சியின் போது இளைஞர் ஒருவர் எரிந்த ஈட்டி பள்ளி சிறுவனின் தலையில் குத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் கோம்பை துரைச்சாமிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சந்திரன் - சுகன்யா தம்பதி. இவர்களது மகன் சாய் பிரகாஷ் (13), இச்சிறுவன் உத்தமபாளையம் அருகே உள்ள ராயப்பன்பட்டியில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி விடுதியில் தங்கி 9 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இச்சிறுவன் கால்பந்து விளையாடக் கூடிய மாணவன் என கூறப்படுகிறது. சாய் பிரகாஷ் பள்ளி முடிந்த பின்பு மாலை வேளையில் பள்ளியின் விளையாட்டு திடலில் விளையாட்டு பயிற்சியில் ஈடுபடுவது வழக்கம். அதன்படி நேற்று பள்ளி முடித்ததும் கால்பந்து விளையாடிக்கொண்டிருந்துள்ளதாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில் தேனி மாவட்டம் கூடலூர் சார்ந்த சரவணன் என்பவரது மகன் திபேஸ் (19) என்பவர் சென்னை கல்லூரி ஒன்றில் படித்து வருகிறார். மேலும் திபேஸ் ஒரு ஈட்டி எறிதல் விளையாட்டு வீரர். திபேஷ் ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கு கூடலூரில் இருந்து ராயப்பன்பட்டியில் உள்ள பள்ளிக்குச் சென்று தினந்தோறும் இரண்டு மணி நேரம் பயிற்சி செய்து வருகிறார். நேற்று மாலை வழக்கம் போல் திபேஷ் ராயப்பன்பட்டி பள்ளியில் உள்ள விளையாட்டு திடலில் ஈட்டி எறிதல் பகுதியில் பயிற்சி மேற்கொண்டு இருந்தார். அப்போது திபேஸ் எறிந்த ஈட்டி அங்கு விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவன் சாய் பிரகாஷின் தலையில் குத்தி உள்ளது. இதில் சிறுவன் பலத்த காயமடைந்துள்ளர்.

இதனைக் கண்டு அங்கிருந்த மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் உடனடியாக சிறுவனை மீட்டு கம்பம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு வந்தனர். அங்கு சிறுவனுக்கு முதல் உதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து ராயப்பன்பட்டி காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அப்பகுதியில் பள்ளி மாணவன் காயமடைந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

