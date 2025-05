ETV Bharat / state

பழ மார்க்கெட் அருகே இளைஞர் வெட்டி படுகொலை - மதுரையில் பரபரப்பு - YOUTH MURDERED NEAR MADURAI

மதுரை: மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையம் அருகே இளைஞரை மர்ம கும்பல் கொடூரமாக வெட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மதுரை மாநகர் செல்லூர் பகுதியை சேர்ந்த தங்கப்பாண்டி என்ற இளைஞர், மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள பழ மார்க்கெட் ஒன்றில் பணியாற்றி வருகிறார். நேற்றிரவு வழக்கம் போல தங்கப்பாண்டி மார்க்கெட்டிற்கு வந்துள்ளார். அப்போது காரில் வந்த 5 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல், நீண்டநேரமாக தங்கப்பாண்டி குறித்து விசாரித்தபடி, அவரை மார்க்கெட் முழுவதும் தேடி அலைந்துள்ளனர். அப்போது மார்க்கெட்டுக்கு அருகே சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த தங்கப்பாண்டியிடம் வாக்குவாதம் செய்த அந்த கும்பல், தாங்கள் பதுக்கி வைத்திருந்த கத்தியால் அவரின் வயிற்றில் சரமாரியாக குத்தியுள்ளனர். இதில் கீழே விழுந்த தங்கபாண்டியை அக்கும்பல் கத்தியால் கழுத்தை அறுக்க முயன்ற போது அவர் கூச்சலிட்டுள்ளார். கொலை செய்யப்பட்ட தங்கப்பாண்டி (Bharat Tamil Nadu)

