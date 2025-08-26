ETV Bharat / state

தொழில் போட்டியால் இளைஞருக்கு நேர்ந்த சோகம்: தேனியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்! - YOUTH MURDERED

தொழில் போட்டியில் இளைஞர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை கைது செய்யக் கோரி அவரது உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கொலை செய்யப்பட்ட சதீஷ் குமார்
கொலை செய்யப்பட்ட சதீஷ் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 26, 2025 at 8:41 PM IST

தேனி: கல்குவாரி பிரச்சனை தொடர்பாக இளைஞர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் கம்பம் பாரதியார் நகர் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் சதீஷ்குமார் என்ற சசி (40). இவர் கம்பத்தில் இருசக்கர வாகனம் பழுது பார்க்கும் தொழில் செய்து வந்தார். கம்பம் அருகே உள்ள காமயகவுண்டன்பட்டி பேரூராட்சியில் சங்கிலிக்கரடு என்ற இடத்தில் வருவாய்த்துறை சொந்தமான கல் குவாரி உள்ளது. இங்கு கல் உடைத்து எடுப்பதற்கு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அந்த பகுதியை சேர்ந்த தனக்கு குவாரியில் கல் உடைப்பதற்கு உரிமை வழங்க வேண்டும் என்றும், கல் குவாரிகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் கனிமங்கள் அருகே உள்ள கேரள மாநிலத்திற்கு கொண்டு சென்று விற்பனை செய்வதை தடுத்திட வேண்டும் எனவும் கூறி, தான் சார்ந்த தமிழ் தேசிய பார்வர்டு பிளாக் கட்சியினருடன் இணைந்து சதீஷ் குமார் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்கள் நடத்தி உள்ளார்.

இந்த கல் குவாரி பிரச்சனை தொடர்பாக சசி குமாருக்கும் எதிர் தரப்பினருக்கும் முன் விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது. இந்நிலையில் காமயகவுண்டன்பட்டியில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில், சசியை தற்பொழுது செயல்பட்டு வரும் கல்குவாரி சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்காக அழைத்துள்ளனர். இதன் காரணமாக சசி பேச்சுவார்த்தைக்காக சென்று உள்ளார். அப்போது பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டவர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அப்போது அங்கு இருந்த காமய கவுண்டன்பட்டியைச் சேர்ந்த சின்னசாமி என்பவர் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் சசியை கழுத்தில் குத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சசி கீழே சரிந்து விழுந்துள்ளார். இதனைக் கண்ட அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் உடனடியாக ராயப்பன்பட்டி காவல் துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். மேலும், படுகாயத்துடன் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த சசியை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மீட்டு சிகிச்சைக்காக கம்பம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்தனர்.

இந்நிலையில் சசியின் உறவினர்களுக்கு இந்த தகவல் கிடைக்கப் பெற கம்பம் அரசு மருத்துவமனை முன்பு குவியத் துவங்கினார். உடனடியாக சசியை கத்தியால் குத்தியவர்கள் மற்றும் குத்துவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி திண்டுக்கல் - குமுளி நெடுஞ்சாலையில் அரசு மருத்துவமனை முன்பாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் காவல் துறையினர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். இதனிடையே சிகிச்சை பலனின்றி சசி உயிரிழந்தார்.

சசிகுமார் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு காரணமான சுமார் 7 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அவரின் உறவினர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். காவல் துறையினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததன் பேரில் மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர். இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

