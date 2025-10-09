ETV Bharat / state

போலீஸ் விசாரணையில் இருந்து தப்பியோடிய இளைஞர் உயிரிழப்பு... நடந்தது என்ன?

விசாரணையில் இருந்து தப்பியோடிய இளைஞர், வண்டியூர் கால்வாயில் குதித்த போது சகதியில் சிக்கி உயிரிழந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 7:57 PM IST

1 Min Read
மதுரை: காவல் துறை விசாரணையில் இருந்து இளைஞர் ஒருவர் தப்பி ஓடிய போது, காவலர்கள் துரத்திச் சென்றதால் தவறி கால்வாய்க்குள் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் மதுரையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை அண்ணா நகர் காவல் நிலைய எல்கைக்கு உட்பட்ட யாகப்பா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மூன் தினேஷ் என்ற தினேஷ் குமார் (24). இவர் மீதும், இவரது நண்பர்களான அஜித் கண்ணா, பிரகாஷ் ஆகியோர் மீதும் கஞ்சா உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் 3 பேரையும் மதுரை அண்ணா நகர் காவல் துறையினர் விசாரணைக்காக இன்று (அக்டோபர் 9) காலை அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

தொடர்ந்து, மதுரை வண்டியூர் அம்மா திடல் அருகே உள்ள புறக் காவல் நிலையத்தில் வைத்து காவல் துறையினர் தினேஷ் குமார், அஜித் கண்ணா மற்றும் பிரகாஷ் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். விசாரணைக்குப் பின்னர் அண்ணா நகர் காவல் நிலையத்திற்கு அவர்கள் 3 பேரையும் அழைத்து செல்ல, காவல் துறைக்குச் சொந்தமான வாகனத்தில் ஏற்றிய போது, திடீரென தினேஷ் தப்பி ஓடியதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த காவல் துறையினர் தினேஷ் குமாரை துரத்திச் சென்றனர். அப்போது, அவர் வண்டியூர் கால்வாயில் குதித்துள்ளார். தப்பித்து விட்டோம் என நினைத்து கால்வாயில் குதித்த தினேஷ் குமார், வண்டியூர் கால்வாய் நீரிலிருந்த சகதியில் சிக்கி உயிருக்கு போராடியுள்ளார். அதைப் பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக தீயணைப்புத் துறை மற்றும் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

போலீஸ் விசாரணையில் இருந்து தப்பியோடி உயிரிழந்த இளைஞர்
போலீஸ் விசாரணையில் இருந்து தப்பியோடி உயிரிழந்த இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: நவாஸ் கனி வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு... நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான ஓபிஎஸ்!

ஆனால், அதற்குள் நீரில் உள்ள சகதியில் சிக்கிய தினேஷ் குமார் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற மதுரை தல்லாகுளம் தீயணைப்புத் துறையினர், தினேஷ் குமாரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மதுரை அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த அண்ணா நகர் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். காவல் துறையினரிடம் இருந்து தப்பி ஓடிய போது கால்வாயில் குதித்து சகதியில் சிக்கி இளைஞர் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவம் மதுரையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

YOUTH ESCAPED POLICE INTERROGATIONMADURAI CRIMEவிசாரணையில் இருந்து தப்பிய இளைஞர்மதுரைMADURAI YOUTH DIED ON ESCAPE POLICE

