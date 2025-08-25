ETV Bharat / state

விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பந்தல் அமைக்கும் போது துயரம்... மின்சாரம் தாக்கி இளைஞர் உயிரிழப்பு!

கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வருவதால், விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று மழை பொழிந்தால் பக்தர்கள் அவதிப்படாமல் இருப்பதற்காக இரும்பினால் ஆன அரேபியன் பந்தல் அமைக்கும் போது இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

உயிரிழந்த பரத்
உயிரிழந்த பரத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 25, 2025 at 7:52 PM IST

சென்னை: பூந்தமல்லி அருகே விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு கோயில் வளாகத்தின் முன்பு பந்தல் அமைக்கும் போது மின்சாரம் தாக்கி இளைஞர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று மழை பொழிந்தால், பக்தர்கள் அவதிப்படாமல் இருப்பதற்காக, இரும்பினால் ஆன அரேபியன் பந்தல் அமைக்கும் போது இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லி, பிராடிஸ் சாலையில் தூம கேது விநாயகர் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு கோயில் வளாகத்தின் முன்பு வண்ண கொடிகள், மின்விளக்குகள், ஒலிபெருக்கிகள் அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. மேலும், கோயில் முன்பு பந்தல் அமைக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.

இதில் பூந்தமல்லி, மேல்மா நகரை சேர்ந்த பரத் (28), மற்றும் அவரது நண்பர்கள் தென்னவன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அப்போது இரும்பு பந்தலை பிடித்து தூக்கிய போது, திடீரென மேலே சென்ற மின்சார வயரின் மீது உரசியுள்ளது. இதனால், இரும்பு பந்தலின் கம்பியில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில், நான்கு பேரும் தூக்கி வீசப்பட்டனர். இதில் பரத் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

மற்றவர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. உடனே அங்கிருந்தவர்கள் காயமடைந்த இரண்டு பேரை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதனிடையே, தகவல் அறிந்த பூந்தமல்லி காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். அங்கு உயிரிழந்து கிடந்த பரத்தின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வருவதால், விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று மழை பொழிந்தால் பக்தர்கள் அவதிப்படாமல் இருப்பதற்காக இரும்பினால் ஆன அரேபியன் பந்தல் அமைக்கும் போது இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த சம்பவம் பூந்தமல்லி மின்சார வாரிய அலுவலகத்திற்கு அருகிலேயே நடந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

