வேலூர்: வேலூர் மாநகர் பெரிய அல்லாபுரம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பிரியாணி கடையில் இஞ்சி, பூண்டு அரைக்கும் பணியின்போது மின்சாரம் தாக்கி ஊழியர் உயிரிழந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார் (23). இவர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அந்த கடையில் பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில், ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி காலை, பிரியாணி தயாரிப்புக்காக இஞ்சி, பூண்டு அரைத்துக் கொண்டிருந்தபோது, இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக மின்சாரம் தாக்கியது. இதில் அவர் துடிதுடித்து கீழே விழுந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். உடனடியாக சக ஊழியர்கள் மின் இணைப்பை துண்டித்து அவரை மீட்க முயன்றனர்.
இத்தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பாகாயம் காவல் துறையினர் அவரது உடலை மீட்டு அடுக்கம்பாறையில் உள்ள வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் அவரது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. தற்போது, இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளது.
அதில் இஞ்சி, பூண்டு அரைக்கும் போது திடீரென மின்சாரம் தாக்கி துடிதுடித்து கீழே விழும் செந்தில்குமாரை, அருகில் இருந்த சக ஊழியர்கள் மின் இணைப்பை நிறுத்தி அவரை மீட்க முயல்வதையும் தெளிவாகக் காணலாம். அதனைத் தொடர்ந்து, பாகாயம் காவல்துறை விபத்து தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து பாகாயம் காவல் துறையினர் தரப்பில் கூறுகையில், "மரணமடைந்த செந்தில்குமார், குடும்பத்தில் கடைசி பிள்ளையாக இருந்ததாகவும், குடும்பத்தினரை பொருளாதார ரீதியாக அவர் சார்ந்திருந்ததாகவும் உறவினர்கள் தெரிவித்தனர். பிழைப்பிற்காகவே வேலூருக்கு வந்த அவர், பணியிட விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளார்.
மரணத்திற்கு காரணமான மின் இணைப்பின் நிலை, இயந்திர பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இருந்ததா என்பன குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இது ஒரு பணியிட விபத்து எனவும், சம்பவம் தொடர்பாக 174 CrPC பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது" என்று பாகாயம் காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
