விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தில் இளைஞருக்கு கத்திக்குத்து: குற்றவாளியை அடையாளம் காண்பதில் தொடரும் சிக்கல்! - KNIFE ATTACK IN CHATURTHI RALLY

சம்பவம் நடந்த இடம் இருட்டாக இருந்ததால் இளைஞரை கத்தியால் குத்தியது யார் என்பதை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

மருத்துவமனையில் சிகிச்சைபெற்று வரும் இளைஞரிடம் போலீசார் விசாரணை
மருத்துவமனையில் சிகிச்சைபெற்று வரும் இளைஞரிடம் போலீசார் விசாரணை (Etv Bharat Tamil Nadu)
Published : August 29, 2025 at 1:42 PM IST

தேனி: விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தில் சென்ற இளைஞரை அடையாளம் தெரியாத நபர் கத்தியால் குத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் கம்பம் கோம்பை ரோடு தெருவைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன். இவரது மகன் ரித்திக் ரோஷன் (வயது 23). இவர் லாரி ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வந்தார். நேற்று விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு கம்பம் பகுதியில் நடைபெற்ற ஊர்வலத்தில் அவர் கலந்து கொண்டுள்ளார்.

ஊர்வலமானது கம்பம் வ.உ.சி திடல் அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது, மணிகட்டி ஆலமரம் தெருவைச் சேர்ந்த புவின் என்பவரின் தரப்பினருக்கும், ரித்திக் ரோஷனுக்கும் வாய்த்தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கிருந்தவர்கள் ஒருவழியாக அவர்களை சமாதானப்படுத்தி ஊர்வலத்தைத் தொடர்ந்துள்ளனர்.

பின்னர் சுருளிப்பட்டி முல்லைப் பெரியாற்றில் விநாயகர் சிலைகளை கரைத்து விட்டு அனைவரும் திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது, திரும்பி வந்தபோது புவின் தரப்பினரை பார்த்து, “ஏன் என்னிடம் தகராறில் ஈடுபட்டீர்கள்?” என ரித்திக் ரோஷன் கேட்டிருக்கிறார். இதை கேட்டதும் புவின் தரப்பினர் கோபமடைந்து, மீண்டும் இருவருக்கும் இடையே தகராறு முற்றியிருக்கிறது.

இரவு நேரத்தில் இந்த தகராறு நடைபெற்ற நிலையில், இருட்டில் ஆள் அடையாளம் தெரியாத சூழ்நிலையை பயன்படுத்திக்கொண்டு, கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் ரித்திக் ரோஷனின் கழுத்தில் கத்தியால் குத்திவிட்டு கூட்டத்துடன் சேர்ந்து வயலுக்குள் ஓடி தலைமறைவாகி விட்டார். கழுத்தில் பலத்த காயமடைந்த ரித்திக் ரோஷனை மீட்டு, கம்பம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றனர்.

அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மேல் சிகிச்சைக்காக தேனி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இச்சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த கம்பம் தெற்கு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தலைமறைவாகியுள்ள புவின் தரப்பை சேர்ந்த குற்றவாளியை தேடி வருகின்றனர். மேலும் ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் புவின் தரப்பினருக்கும், ரித்தின் ரோஷனுக்கும் இடையே எந்தவித முன்விரோதமும் இல்லை என தெரியவந்திருக்கிறது.

சம்பவம் நடைபெற்ற இடமானது இருள் சூழ்ந்த பகுதி என்பதால், அன்று ஊர்வலத்தில் யார் யாரெல்லாம் கலந்துகொண்டனர் என்பது குறித்தும், அந்த கூட்டத்தில் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் யாரேனும் இருந்தார்களா என்பது குறித்தும், கூட்டத்திலிருந்து காட்டுக்குள் ஓடியவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தில் இளைஞருக்கு கத்திக்குத்து நடந்த சம்பவம் கம்பம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

