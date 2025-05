ETV Bharat / state

சிகரெட் பிடிக்க தீப்பெட்டி கேட்டதால் ஏற்பட்ட ஆத்திரம்: இளைஞருக்கு அரிவாள் வெட்டு! - YOUTH ATTACKED BY GANG

தென்கரை காவல் நிலையம் ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 3, 2025 at 3:11 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 3:52 PM IST 1 Min Read

தேனி: புகைப் பிடிக்க தீப்பெட்டி கேட்ட இளைஞர், அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தென்கரை பட்டாளம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த பிச்சைமணி (வயது 22). இவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தமயந்திரன் (வயது 30) என்பவரிடம் புகை பிடிப்பதற்காக தீப்பெட்டி கேட்ட போது இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த தமயந்திரன் அவர்களது நண்பர்களான தங்க பிரபாகரன், ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோருடன் சேர்ந்து மது போதையில் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பிச்சைமணியை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இதில் படுகாயம் அடைந்த பிச்சைமணிக்கு பெரியகுளம் அரசு மாவட்டத் தலைமை மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அவர் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

