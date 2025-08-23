திருப்பத்தூர்: மதுபோதையில் கல்லூரி மாணவரிடம் பணம் கேட்டி மிரட்டியது மட்டுமின்றி, வீடு புகுந்து மாணவர் மற்றும் அவரது தாய் மீது தாக்குதல் நடத்திய இளைஞர்களின் செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆசிரியர்நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரூபணா. இவர் தனது கணவர் மற்றும் 2 மகன்களுடன் வசித்து வரும் நிலையில், ரூபணாவின் மூத்த மகன் புர்ஹான் வாணியம்பாடியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படித்து வருகிறார்.
இவர் வாணியம்பாடி சி.எல்.சாலை பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர் முக்தியாரிடம் பணம் கொடுத்து வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் நேற்று (ஆக.22) கல்லூரி முடிந்து வந்து கொண்டிருந்த புர்ஹானிடம், முக்தியார் உள்ளிட்ட சிலர் பணம் கேட்டுள்ளார். அப்போது, தன்னிடம் பணம் இல்லையென புர்ஹான் கூறியதால், மது போதையில் இருந்த அந்த கும்பல் புர்ஹானின் செல்போனை பறித்து சென்றுள்ளனர்.
அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த புர்ஹான், இதுகுறித்து வீட்டில் தெரிவித்துள்ளார். அப்போது, புர்ஹானின் தாய் ரூபணா, முக்தியாரை அழைத்து கண்டித்ததாக தெரிகிறது. அதனால் ஆத்திரமடைந்த முக்தியார், அவரது நண்பர்களை அழைத்துக்கொண்டு ஆசிரியர் நகர் பகுதியில் உள்ள புர்ஹானின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். பின்னர், புர்ஹான் மற்றும் அவரது தாயை ஒருமையில் திட்டியும், இரும்பு கம்பியால் தாக்கிவிட்டு வீட்டில் இருந்த பொருட்களையும் சேதப்படுத்திவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளனர்.
அதனைக் கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர், காயமடைந்த புர்ஹான் மற்றும் அவரது தாய் ரூபணா இருவரையும் மீட்டு, சிகிச்சைக்காக வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். தற்போது, அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுதொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்த வாணியம்பாடி நகர போலீசார், முக்தியாரை இன்று (ஆக.23) கைது செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள மேலும் 5 நபர்களையும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கல்லூரி மாணவரிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டியது மட்டுமின்றி, அவரது வீட்டிற்கு சென்று தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், வாணியம்பாடி பகுதிகளில் மது மற்றும் கஞ்சா போதையில் உலாவும் இளைஞர்கள் சாலையில் செல்லும் நபர்களை மறித்து வழிப்பறியில் ஈடுபடும் சம்பவம் அதிகரித்து வருவதாகவும், இதற்கு மாவட்ட காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.