''கைதிகளை தப்ப வைக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு'' - நெல்லையை அலறவிட்ட 5 பேரில் ஒருவர் சுற்றிவளைப்பு!

போலீசார் பிடிக்க முயற்சித்தபோது மீண்டும் ஒரு பெட்ரோல் குண்டு வீசி உள்ளனர். விரட்டிச்சென்று தாழையூத்து காவல்நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட தென்கலம் விலக்கு பகுதியில் மடக்கியபோது மேலும் ஒரு பெட்ரோல் குண்டை வீசி உள்ளனர்.

தச்சநல்லூர் காவல் நிலையம்
தச்சநல்லூர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 12, 2025 at 9:30 PM IST

2 Min Read
திருநெல்வேலி: கைதிகளை தப்ப வைக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது அடுத்தடுத்து, பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் நெல்லையை அலற விட்டுள்ளது. இதில் தொடர்பு உடைய 5 பேரில் ஒருவர் சுற்றிவளைக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் மற்றவர்களை பிடிக்க போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாநகரின் முக்கிய காவல் நிலையங்களில் ஒன்றாக தச்சநல்லூர் காவல் நிலையம் உள்ளது. இந்நிலையில் இன்று மாலை இந்த காவல் நிலையத்தின் முன்பு பயங்கரமான சத்தம் கேட்டுள்ளது. போலீசார் வெளியே ஓடி வந்து பார்த்த போது காவல் நிலைய முன்புள்ள சுவர் அருகே தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது. என்னவென்று பார்த்தபோது 2 பைக்குகளில் வந்த 5 பேர் 2 பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசிவிட்டு சென்றது தெரிய வந்தது.

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த போலீசார் உடனடியாக உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்த நிலையில் சோதனை சாவடியில் கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பிய ஆசாமிகள் திருநெல்வேலி மதுரை நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள மாநகர எல்லை சோதனை சாவடியான கரையிருப்பு சோதனை சாவடி வழியாக சென்றனர்.

போலீசார் அவர்களை மடக்கி பிடிக்க முயற்சித்தபோது மீண்டும் ஒரு பெட்ரோல் குண்டு வீசி உள்ளனர். ஆனாலும் போலீசார் விரட்டிச் சென்று தாழையூத்து காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட தென்கலம் விலக்கு பகுதியில் மடக்கியுள்ளனர். அப்போது மேலும் ஒரு பெட்ரோல் குண்டை வீசி உள்ளனர். அடுத்தடுத்து 4 பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசிய நிலையில் மாநகர பகுதி முழுவதும் காவல்துறையினர் தீவிர வாகன சோதனைகளில் ஈடுபடவும், கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளவும் காவல் ஆணையாளர் உத்தரவிட்டார்.

தடயங்களை சேகரிக்கும் அதிகாரிகள்
தடயங்களை சேகரிக்கும் அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி சென்ற மர்ம நபர்கள் யார்? என, சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் அடிப்படையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில், தச்சநல்லூர் காவல்நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ஊருடையான் குடியிருப்பு காட்டு பகுதியில் நேற்று சிலர் மது அருந்திக் கொண்டிருந்ததாக தகவல் கிடைக்க பெற்று ரோந்து பணியில் நேற்று ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் அவர்களை கலைக்க அங்கு சென்றுள்ளனர்.

அப்போது அனைவரும் தப்பி ஓடிய நிலையில் அருண்குமார், ஹரிகரசுதன் ஆகிய இருவர் மட்டும் போலீசிடம் பிடிபட்டனர். அவர்களிடம் கஞ்சா மற்றும் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் இருந்ததை தொடர்ந்து போலீசார் அவர்களை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணையில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து இன்று இருவரையும் கைது செய்து, நீதிமன்ற காவலுக்கு அழைத்துச்செல்ல இருந்த நிலையில் கைதிகளை தப்ப வைப்பதற்காக வெடிகுண்டு வீச்சு சம்பவம் நடைபெற்றது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிந்தது. மேலும் விசாரணையில் கைதான இரண்டு பேரும், பெட்ரோல் குண்டு வீசிய நபர்களும் கூட்டாளிகள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: 'மத்திய அமைச்சர் பதவி வேண்டாம்.. வருவாய் குறைந்ததால் சினிமாவில் நடிக்க போகிறேன்' - சுரேஷ் கோபி!

இந்நிலையில் வெடிகுண்டு வீச்சு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது ராஜவல்லிபுரம் பகுதியை சேர்ந்த கிருஷ்ணபெருமாள் (19), அஜித்குமார் (30), பெருமாள் (27), சரண் (19), அருண் (22) ஆகியோர் என்பதும் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகள் அடிப்படையில் கண்டறியப்பட்டது. தப்பி சென்ற நபர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வதால் அனைத்து சோதனைச் சாவடிகளும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுவதுடன் அவர்களை பின்னால் தொடர்ந்து சென்று பிடிப்பதற்கான முயற்சியில் மாநகரப் போலீசார் ஈடுபட்டனர்.

இதற்கிடையே போலீசாரின் தொடர் தேடுதல் வேட்டையில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய 5 பேரில் சரண் என்கிற நபரை மட்டும் போலீசார் முதற்கட்டமாக கைது செய்து, தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நெல்லை மாநகரில் சர்வ சாதாரணமாக 5 பேர் கும்பல் அடுத்தடுத்து காவல் நிலையத்தில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

