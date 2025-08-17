ராணிப்பேட்டை: காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் உடலை அடக்கம் செய்ய உறவினர்கள் திட்டமிட்ட நிலையில், தகவல் கிடைத்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், செட்டித்தாங்கல் பழைய தெருவை சேர்ந்தவர் ஹரி (48). சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி செல்வி (45). இந்த தம்பதியின் மூத்த மகன் ஐயப்பன் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருகிறார். இரண்டாவது மகன் செல்வம் (22), இளைய மகன் அரவிந்த் (20) ஆகியோர் அப்பகுதியில் கூலி வேலை செய்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில், செல்வம் மது அருந்திவிட்டு வீட்டில் தாய் மற்றும் தம்பியுடன் அடிக்கடி தகராறில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், இன்று காலை 10 மணியளவில் மதுபோதையில் வீட்டிற்கு வந்த செல்வம், தாய் செல்வி மற்றும் தம்பி அரவிந்திடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும், தாயை தாக்கிவிட்டு ஆபாசமாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அரவிந்த், வீட்டில் இருந்த காய்கறி நறுக்கும் கத்தியை எடுத்து அண்ணன் செல்வத்தை குத்தியுள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த செல்வம் ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கி விழுந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதனை அடுத்து உறவினர்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் உடலை அடக்கம் செய்யத் திட்டமிட்டனர். இறுதி சடங்கிற்கு ஐஸ் பாக்ஸ் மற்றும் பந்தல் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. ஆனால் அப்பகுதி மக்கள் தகவல் அளித்ததையடுத்து, விரைந்து வந்த ராணிப்பேட்டை போலீசார், செல்வத்தின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக வாலாஜாபேட்டை அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விசாரணையில், ''அண்ணன் செல்வம் அடிக்கடி மது குடித்துவிட்டு தாயை அவதூறாக பேசுவது வழக்கம், இன்றும் அதேபோல நடந்துகொண்டதால் ஆத்திரத்தில் அவரை குத்தினேன்” என்று அரவிந்த் ஒப்புக்கொண்டார்" என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து, ராணிப்பேட்டை போலீசார் அரவிந்தை கைது செய்து, கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
காவல்துறை விளக்கம்
மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் தெரிவித்ததன்படி, “செல்வம் (22) தனது தம்பி அரவிந்துடன் (20) ஏற்பட்ட குடும்ப தகராறில் கொல்லப்பட்டுள்ளார். சம்பவ இடத்தில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பியுள்ளோம். சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கத்தி மீட்கப்பட்டுள்ளது. கொலை தொடர்பான தெளிவான சான்றுகள் இருப்பதால் அரவிந்தை கைது செய்துள்ளோம். சம்பவம் குறித்து முழுமையாக விசாரணை செய்து வருகின்றோம். வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலும் தொடர்புடையோர் இருப்பின் அவர்களும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவர்,” என ராணிப்பேட்டை போலீசார் தெரிவித்தனர்.
