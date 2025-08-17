ETV Bharat / state

அண்ணனை கொன்ற தம்பி... ரகசியமாக உடலை அடக்கம் செய்ய ஏற்பாடு - அடுத்து நடந்த 'ட்விஸ்ட்' - RANIPET YOUTH MURDER

ராணிப்பேட்டை அருகே குடும்ப தகராறில் இளைஞர் குத்திக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் மிகுந்த அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட அண்ணன் செல்வம்
கொலை செய்யப்பட்ட அண்ணன் செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read

ராணிப்பேட்டை: காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் உடலை அடக்கம் செய்ய உறவினர்கள் திட்டமிட்ட நிலையில், தகவல் கிடைத்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், செட்டித்தாங்கல் பழைய தெருவை சேர்ந்தவர் ஹரி (48). சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி செல்வி (45). இந்த தம்பதியின் மூத்த மகன் ஐயப்பன் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருகிறார். இரண்டாவது மகன் செல்வம் (22), இளைய மகன் அரவிந்த் (20) ஆகியோர் அப்பகுதியில் கூலி வேலை செய்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், செல்வம் மது அருந்திவிட்டு வீட்டில் தாய் மற்றும் தம்பியுடன் அடிக்கடி தகராறில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், இன்று காலை 10 மணியளவில் மதுபோதையில் வீட்டிற்கு வந்த செல்வம், தாய் செல்வி மற்றும் தம்பி அரவிந்திடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும், தாயை தாக்கிவிட்டு ஆபாசமாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

கைதான அரவிந்த்
கைதான அரவிந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் ஆத்திரமடைந்த அரவிந்த், வீட்டில் இருந்த காய்கறி நறுக்கும் கத்தியை எடுத்து அண்ணன் செல்வத்தை குத்தியுள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த செல்வம் ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கி விழுந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

இதையும் படிங்க: 'பாமக தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கும் நல்ல கூட்டணியை அமைப்பேன் - ராமதாஸ் உறுதி!

இதனை அடுத்து உறவினர்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் உடலை அடக்கம் செய்யத் திட்டமிட்டனர். இறுதி சடங்கிற்கு ஐஸ் பாக்ஸ் மற்றும் பந்தல் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. ஆனால் அப்பகுதி மக்கள் தகவல் அளித்ததையடுத்து, விரைந்து வந்த ராணிப்பேட்டை போலீசார், செல்வத்தின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக வாலாஜாபேட்டை அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

விசாரணையில், ''அண்ணன் செல்வம் அடிக்கடி மது குடித்துவிட்டு தாயை அவதூறாக பேசுவது வழக்கம், இன்றும் அதேபோல நடந்துகொண்டதால் ஆத்திரத்தில் அவரை குத்தினேன்” என்று அரவிந்த் ஒப்புக்கொண்டார்" என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து, ராணிப்பேட்டை போலீசார் அரவிந்தை கைது செய்து, கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

காவல்துறை விளக்கம்

மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் தெரிவித்ததன்படி, “செல்வம் (22) தனது தம்பி அரவிந்துடன் (20) ஏற்பட்ட குடும்ப தகராறில் கொல்லப்பட்டுள்ளார். சம்பவ இடத்தில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பியுள்ளோம். சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கத்தி மீட்கப்பட்டுள்ளது. கொலை தொடர்பான தெளிவான சான்றுகள் இருப்பதால் அரவிந்தை கைது செய்துள்ளோம். சம்பவம் குறித்து முழுமையாக விசாரணை செய்து வருகின்றோம். வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலும் தொடர்புடையோர் இருப்பின் அவர்களும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவர்,” என ராணிப்பேட்டை போலீசார் தெரிவித்தனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ராணிப்பேட்டை: காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் உடலை அடக்கம் செய்ய உறவினர்கள் திட்டமிட்ட நிலையில், தகவல் கிடைத்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், செட்டித்தாங்கல் பழைய தெருவை சேர்ந்தவர் ஹரி (48). சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி செல்வி (45). இந்த தம்பதியின் மூத்த மகன் ஐயப்பன் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருகிறார். இரண்டாவது மகன் செல்வம் (22), இளைய மகன் அரவிந்த் (20) ஆகியோர் அப்பகுதியில் கூலி வேலை செய்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், செல்வம் மது அருந்திவிட்டு வீட்டில் தாய் மற்றும் தம்பியுடன் அடிக்கடி தகராறில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், இன்று காலை 10 மணியளவில் மதுபோதையில் வீட்டிற்கு வந்த செல்வம், தாய் செல்வி மற்றும் தம்பி அரவிந்திடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும், தாயை தாக்கிவிட்டு ஆபாசமாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

கைதான அரவிந்த்
கைதான அரவிந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் ஆத்திரமடைந்த அரவிந்த், வீட்டில் இருந்த காய்கறி நறுக்கும் கத்தியை எடுத்து அண்ணன் செல்வத்தை குத்தியுள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த செல்வம் ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கி விழுந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

இதையும் படிங்க: 'பாமக தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கும் நல்ல கூட்டணியை அமைப்பேன் - ராமதாஸ் உறுதி!

இதனை அடுத்து உறவினர்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் உடலை அடக்கம் செய்யத் திட்டமிட்டனர். இறுதி சடங்கிற்கு ஐஸ் பாக்ஸ் மற்றும் பந்தல் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. ஆனால் அப்பகுதி மக்கள் தகவல் அளித்ததையடுத்து, விரைந்து வந்த ராணிப்பேட்டை போலீசார், செல்வத்தின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக வாலாஜாபேட்டை அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

விசாரணையில், ''அண்ணன் செல்வம் அடிக்கடி மது குடித்துவிட்டு தாயை அவதூறாக பேசுவது வழக்கம், இன்றும் அதேபோல நடந்துகொண்டதால் ஆத்திரத்தில் அவரை குத்தினேன்” என்று அரவிந்த் ஒப்புக்கொண்டார்" என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து, ராணிப்பேட்டை போலீசார் அரவிந்தை கைது செய்து, கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

காவல்துறை விளக்கம்

மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் தெரிவித்ததன்படி, “செல்வம் (22) தனது தம்பி அரவிந்துடன் (20) ஏற்பட்ட குடும்ப தகராறில் கொல்லப்பட்டுள்ளார். சம்பவ இடத்தில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பியுள்ளோம். சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கத்தி மீட்கப்பட்டுள்ளது. கொலை தொடர்பான தெளிவான சான்றுகள் இருப்பதால் அரவிந்தை கைது செய்துள்ளோம். சம்பவம் குறித்து முழுமையாக விசாரணை செய்து வருகின்றோம். வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலும் தொடர்புடையோர் இருப்பின் அவர்களும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவர்,” என ராணிப்பேட்டை போலீசார் தெரிவித்தனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RANIPET CRIMEBROTHER MURDERராணிப்பேட்டைகொலைRANIPET YOUTH MURDER

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.