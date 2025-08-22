ETV Bharat / state

தந்தை, சித்தியை கொன்று உடல்களை வெட்டி வீசிய இளைஞர்.. பிரேத பரிசோதனையில் குழம்பிய மருத்துவர்கள்! - SALEM DOUBLE MURDER CASE

பிரேத பரிசோதனை முடிந்த நிலையில் இருவரின் உடல்களையும் பெற்றுக்கொள்ள உறவினர்கள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். இதுகுறித்து அவர்களிடம் போலீசார் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஏரியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட உடல் பாகங்கள்
ஏரியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட உடல் பாகங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 22, 2025 at 10:00 PM IST

சேலம்: சேலம் அருகே இளைஞர் தனது தந்தை மற்றும் சித்தியை கொலை செய்து உடல்களை துண்டு துண்டாக வீசிய நிலையில், பிரேத பரிசோதனையின் போது உடல்களை பிரித்து ஒன்று சேர்ப்பதில் மருத்துவர்களுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது.

சேலம் மாவட்டம், இடங்கணசாலை அருகே உள்ள கோனேரிப்பட்டி அடுத்த பூசாரிக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி பழனிசாமி (47). இவரது மனைவி ஜெயந்தி. இவர்களது மகன் ஆகாஷ் (23). கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழனிசாமியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் ஜெயந்தி தனது தாய் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டார்.

இந்நிலையில், கடந்த நான்காண்டாக ஜெயலட்சுமி (35) என்பவருடன் பழனிசாமி தனியே குடும்பம் நடத்தி வந்தார். மேலும், ஜெயலட்சுமியின் 18 வயதான மகள், ஆகாஷ் ஆகியோர் பழனிசாமியுடன் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்தனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட ஜெயலட்சுமி
கொலை செய்யப்பட்ட ஜெயலட்சுமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில் கடந்த 16ம் தேதி இரவு பழனிசாமி, ஜெயலட்சுமியின் மகளிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து, இளம்பெண், ஆகாஷிடம் கூறி அழுது உள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஆகாஷ் பழனிசாமி, ஜெயலட்சுமியிடம் விசாரித்து உள்ளார். அவர்கள் இருவரும் முறையான பதிலை அளிக்காமல் ஆகாஷை அவமதித்து பேசி உள்ளனர்.

மேலும் ஜெயலட்சுமி, பழனிசாமி செய்ததை கண்டிக்காமல் தனது மகள் அவருக்கு உடன்பட வேண்டும் என்று கூறியதாக தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஆகாஷ் தனது தந்தை பழனிசாமியையும், சித்தி ஜெயலட்சுமியையும் கட்டையால் அடித்துக் கொலை செய்துள்ளார். பின்னர் கத்தியால், இருவரது தலை, கை, கால்களை தனித்தனியே வெட்டி எடுத்துள்ளார். உடல் பாகங்களை சாக்கு மூட்டையில் கட்டி, ஏகாபுரம் ஏரியில் தலை, கைகளையும், உடலை மகுடஞ்சாவடி அருகே அ.தாழையூர் ஏரியிலும் வீசியுள்ளார்.

கொலை செய்யப்பட்ட பழனிசாமி
கொலை செய்யப்பட்ட பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதுகுறித்து ஊர் மக்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், சேலம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கவுதம் கோயல், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரித்தார். தொடர் விசாரணையில் ஆகாஷ் கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்து அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். அதனை தொடர்ந்து ஆகாஷ் வெட்டி வீசியிருந்த உடல் பாகங்களை கைப்பற்றி, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.

கைதான ஆகாஷ்
கைதான ஆகாஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், உடல் பாகங்கள் யாருடையவை என்று பிரித்து ஒன்று சேர்ப்பதில் பல மணி நேரம் போலீசாருக்கும், பிரேத பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்களுக்கும் கடும் குழப்பம் நீடித்தது. சுமார் 5 மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு உடல்களை ஒன்று சேர்த்து பிரேத பரிசோதனை நேற்று (ஆகஸ்ட் 21) நடத்தப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இருவரின் உடல்களையும் பெற்றுக் கொள்ள உறவினர்கள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். இதுகுறித்து அவர்களிடம் போலீசார் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

