மாட்டு வியாபாரியை கொன்று உடலை புதைத்த இளைஞர்.. வத்தலக்குண்டு அருகே பயங்கரம்!

வத்தலக்குண்டு அருகே பணம் தகராறில் மாட்டு வியாபாரி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 5, 2025 at 10:07 PM IST
திண்டுக்கல்: மண்வெட்டியால் முதியவரை கொலை செய்து உடலை புதைத்த இளைஞர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்த நிலையில், ஆத்தூர் வட்டாட்சியர் முன்னிலையில் முதியவரின் உடலை தோண்டி எடுத்து திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலக்குண்டு அருகேயுள்ள அய்யம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் காளி. இவருக்கு வயது 60. இந்த முதியவர் நாட்டு மாடுகளை வாங்கி தனது தோட்டத்தில் வளர்த்து வந்தார். இந்த நிலையில் கடந்த இரு நாட்களாக முதியவர் காளி வீட்டில் இருந்து மாயமாகியுள்ளார். உறவினர்கள் அவரை பல இடங்களில் தேடி பார்த்தும் அவர் கிடைக்கவில்லை. இதனால் அவர்கள் பட்டிவீரன்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இந்த நிலையில், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராமர் எனும் இளைஞர், காளியை கொலை செய்து புதைத்துவிட்டதாக காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.
அப்போது ராமரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், முதியவர் காளி மாடு வாங்குவதற்காக ராமரிடம் 3 லட்சத்திற்கு மேல் பணம் கொடுத்திருந்தார். ஆனால், ராமர் மாடுகளை வாங்கித் தராமலும், வாங்கிய பணத்தை திரும்ப ஒப்படைக்காமலும் போக்கு காட்டி வந்துள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், சம்பவத்தன்று, காளியின் தோட்டத்திற்கு ராமர் வந்துள்ளார். அப்போது ராமரிடம், மாடுகளை வாங்கி தருவதாக சொல்லி தன்னிடம் வாங்கிய பணம் எங்கே? என்று முதியவர் காளி கேட்டுள்ளார்.
அப்போது, ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில், ஆத்திரமடைந்த ராமர், காளியை மண்வெட்டியால் வெட்டிக் கொலை செய்து, உடலை அருகிலுள்ள பள்ளத்தில் தள்ளி மண்ணால் மூடி புதைத்துவிட்டு தப்பிச் சென்றதாக வாக்குமூலம் அளித்தார். , ஆத்திரமடைந்த ராமர், காளியை மண்வெட்டியால் வெட்டிக் கொலை செய்து, உடலை அருகிலுள்ள பள்ளத்தில் தள்ளி மண்ணால் மூடி புதைத்துவிட்டு தப்பிச் சென்றதாக வாக்குமூலம் அளித்தார்.
அதன்பேரில் போலீசார் ராமரை அழைத்துக்கொண்டு காளியின் தோட்டத்திற்கு சென்றனர். அங்கு ராமர் அடையாளம் காட்டிய இடத்தில், ஆத்தூர் வட்டாட்சியர் முன்னிலையில் காளியின் உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு, உடற்கூறாய்வுக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. முன்னதாக காளியின் உடல் தோண்டப்பட்ட இடத்தில் அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியுடன் நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர்.
பணம் தகராறில் மாட்டு வியாபாரி கொலை செய்யப்பட்ட இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள பட்டிவீரன்பட்டி போலீசார் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.