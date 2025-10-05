'தேர்தல் வருது காசு கொடு..' பாஜகவினர் மிரட்டியதாக இளைஞர் குற்றச்சாட்டு! அண்ணாமலை தரப்பில் புகார்!

ETV Bharat / state

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் கிடைத்திட உதவிடுமாறும் தனது பெயரை தவறான நோக்கத்துடன் பயன்படுத்தியிருப்பது தெரிய வந்தால் அவர்கள் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அண்ணாமலை தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீடியோ வெளியிட்ட இளைஞர் அருணாச்சலம்
வீடியோ வெளியிட்ட இளைஞர் அருணாச்சலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோயம்புத்தூர்: அண்ணாமலையின் பெயரை சொல்லி தனது குடும்பத்தை பணம் கேட்டு பாஜகவினர் மிரட்டுவதாக இளைஞர் வீடியோ வெளியிட்டிருந்த நிலையில், அண்ணாமலை தரப்பில் அது தொடர்பாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டம், அன்னூர் குமாரபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் நாகராஜ் - நாகமணி தம்பதியினர். இவர்களது மூத்த மகன் திருமூர்த்தி் கடந்த 2023 ம் ஆண்டு விபத்தில் உயிரிழந்தார். இது தொடர்பான வழக்கு நடைபெற்று 50 லட்ச ரூபாய் இழப்பீடு நீதிமன்றம் மூலம் பெறப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், நாகராஜ் - நாகமணி தம்பதியின் இளைய மகன் அருணாச்சலம் ஒரு வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார்.

அதில், தனது சகோதரன் திருமூர்த்தி உயிரிழந்த நிலையில், அதே ஊரை சேர்ந்த பா.ஜ.கவை சேர்த்த கோகுல கண்ணன், சாமிநாதன், ராசுகுட்டி ஆகியோர் வழக்கு நடத்த உதவி செய்தனர் எனவும், இழப்பீடு வந்தவுடன், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பெயரை சொல்லி 10 லட்சம் ரூபாய் கட்டாயப்படுத்தி வாங்கிக்கொண்டனர் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் சில மாதங்கள் கழித்து தற்போது மீண்டும் தேர்தல் வருகின்றது என்பதால் செலவுக்கு பணம் வேண்டும் என பா.ஜ.க முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பெயரை சொல்லி, பா.ஜ.கவை சேர்த்த கோகுல கண்ணன், சாமிநாதன் ஆகியோர் மிரட்டுவதாகவும், மேலும் 10 லட்ச ரூபாய் கொடுக்கவில்லை எனில் குடும்பத்தில் அனைவரையும் கொலை செய்து விடுவதாக கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் இளைஞர் அருணாச்சலம் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில், அன்னூர் காவல் நிலையத்தில் அண்ணாமலையின் உதவியாளர் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரில், குமாரபாளையத்தைச் சேர்ந்த நாகராஜ் என்பவரின் மகன் அருணாச்சலம் தனது முகநூல் பக்கத்தில் (Nagaraj Arunachalam) காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அன்னூரைச் சேர்ந்த 1. சாமிநாதன்(எ) ராஜ ராஜ சாமி 2.கோகுல கண்ணன் 3.ராசுக்குட்டி ஆகியோர் நான் பணம் கேட்டதாகக் கூறி இளங்கோ மாஸ்டர் மூலம் அருணாச்சலத்தின் தந்தை நாகராஜ் மற்றும் தாய் நாகமணி ஆகியோரை மிரட்டி உள்ளதாக நான் அறிகிறேன்.

மேற்படி அந்த வீடியோவானது சமூக வலைதளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் வெளியாகி உள்ளது. மேலே குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கும், எனக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை. மேற்படி என் கவனத்திற்கு வந்த சங்கதிகள் குறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் கிடைத்திட உதவிடுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். அதே சமயம் எனது பெயரை தவறான நோக்கத்துடன் பயன்படுத்தியிருப்பது தெரிய வந்தால் அவர்கள் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.'' என அந்த புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது.

