திருமணத்தை மீறிய உறவால் விபரீதம்! கையை வெட்டி கேரி பேக்கில் கொண்டு வந்ததால் பரபரப்பு!
கை துண்டிக்கப்பட்ட இளைஞர் மீது நீண்ட காலமாக குற்றப் பின்னணி இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
Published : September 10, 2025 at 12:08 PM IST
ராணிப்பேட்டை: பெண் ஒருவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்த இளைஞரின் கையை வெட்டி பையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தை சேர்ந்தவர் கோபி. இவர் கடந்த சில மாதங்களாக அரக்கோணத்தை அடுத்த அண்ணா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்து வந்துள்ளார். இதனால் அந்த பெண்ணின் குடும்பத்தில் தொடர்ந்து பிரச்சினைகளும், மோதல்களும் இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது. இருப்பினும், இருவரும் உறவை தொடர்ந்து வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், செப்டம்பர் 8-ம் தேதி இரவு, வழக்கம் போல அந்த பெண்ணுடன் கோபி பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த மர்ம நபர் ஒருவர், கூர்மையான ஆயுதத்தால் கோபியின் வலது கையை வெட்டி துண்டாக்கியுள்ளார். வலியால் துடித்த கோபி, சாலையிலேயே சுருண்டு விழுந்ததாக தெரிகிறது.
உடனடியாக கோபியை மீட்ட பொதுமக்கள், அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அப்போது துண்டான வலது கையை ஒரு கேரி பேக்கில் போட்டு எடுத்துச் சென்றதால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். பின்னர் அங்கிருந்து சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு மேல் சிகிச்சைக்காக அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவின் வளர்ச்சி 'எஞ்சின்' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!
இந்த சம்பவம் குறித்து அரக்கோணம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், பெண் ஒருவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததே, கோபி மீதான தாக்குதலுக்கு காரணம் என தெரிய வந்துள்ளது. குறிப்பாக, பெண்ணின் தந்தை வடிவேலு, அவரது உறவினரான பிரகாஷ் ஆகியோர் கோபியை மர்மநபரை விட்டு தாக்கியிருக்கலாம் என போலீசார் கருதுகின்றனர்.
இது குறித்து அரக்கோணம் டிஎஸ்பி கார்த்திகேயன் கூறுகையில், “இந்த விவகாரம் ஒரு தனிப்பட்ட உறவு சார்ந்த பிரச்சினையால் உருவாகி இருக்கலாம். பாதிக்கப்பட்ட கோபி மீது நீண்ட காலமாக குற்றப்பின்னணிகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில், குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள வடிவேலு மற்றும் பிரகாஷ் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பின்னர் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்றார்.