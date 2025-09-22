ETV Bharat / state

16 வயது சிறுமியுடன் பழகிய இளைஞர் ஓட ஓட விரட்டி படுகொலை; அண்ணன் உள்பட 3 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு!

இளைஞர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் அங்குள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட மணிகண்டன்
கொலை செய்யப்பட்ட மணிகண்டன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 7:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூரை அடுத்த தோப்பூர் பகுதியில் 16 வயது சிறுமியுடன் இருந்த பழக்கத்தை கைவிட மறுத்த இளைஞர் ஓட ஓட விரட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர், கிருஷ்ணன் கோயில் தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் (24). எலெக்ட்ரீஷியனாக இருந்து வந்தார். இவர், திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள ஆலந்தலை சுனாமி காலனியில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து வந்தார். இவர் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழாவிற்காக மாலை அணிந்து விரதம் இருந்து வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் மணிகண்டன் இன்று (செப்டம்பர் 22) காலையில் வேலைக்காக தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் திருச்செந்தூரை அடுத்த தோப்பூர் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த 3 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் அவரை திடீரென தடுத்து நிறுத்தி அரிவாளால் வெட்ட முயன்றது. இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த மணிகண்டன் உயிருக்கு பயந்து தனது பைக்கை அங்கேயே போட்டு விட்டு அங்கிருந்து தப்பியோடி உள்ளார்.

ஆனால், அந்த கும்பல் அவரை விடாமல் தூரத்தியுள்ளது. ஒரு கட்டத்தில் மணிகண்டன் அருகே இருந்த மரக்கடைக்குள் புகுந்துள்ளார். ஆனாலும் விடாத அந்த மர்ம கும்பல் மரக்கடைக்குள் நுழைந்து மணிகண்டனை சுற்றி வளைத்து சரமாரியாக அரிவாளால் வெட்டியது. இதில் உடல் முழுவதும் காயம் அடைந்த மணிகண்டன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதையடுத்து அந்த மர்ம கும்பல் அந்த இடத்தில் இருந்து தப்பியோடியது.

இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் இதுகுறித்து காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இது தொடர்பாக தகவலறிந்ததும் திருச்செந்தூர் டிஎஸ்பி மகேஸ்குமார் மற்றும் போலீசார் விரைந்து வந்தனர். பின்னர் உயிரிழந்த மணிகண்டனின் சடலத்தை மீட்டு திருச்செந்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் அங்குள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் மணிகண்டன் அதே பகுதியை சேர்ந்த 16 வயது சிறுமியிடம் நெருங்கி பழகியதாக கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ''சென்னை ஒன்'' - பொது போக்குவரத்துக்கு ஒரே செயலி; நாளை தொடங்கி வைக்கும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த சிறுமியின் சகோதரர் மற்றும் அவருடன் 2 பேர் சேர்ந்து மணிகண்டனை வெட்டிக் கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து தப்பி சென்ற 3 பேர் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

THOOTHUKUDI MURDERCRIME NEWS TODAYஇளைஞர் ஓட ஓட விரட்டி படுகொலைதிருச்செந்தூர் இளைஞர் வெட்டி கொலைTIRUCHENDUR MURDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.