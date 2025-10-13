நண்பருடன் வெளியே சென்ற இளைஞர் 5 நாட்களுக்குப் பின் ஆற்றில் சடலமாக மீட்பு! விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்!
தனது மகனை காணவில்லை என புகாரளித்தும் 5 நாட்களாக போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பெற்றோர் குற்றஞ்சாட்டினர்.
Published : October 13, 2025 at 7:33 PM IST
தேனி: நண்பருடன் வெளியே சென்ற இளைஞர் காணாமல் போன நிலையில், 5 நாட்களுக்குப் பின் ஆற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போலீசார் விசாரணையில் இச்சம்பவம் குறித்து பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன.
தேனி அருகே உப்புகோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அழகர் சாமி - ஜெயலட்சுமி தம்பதி. இவர்களுடைய மகன் நவீன் குமார் (25). பட்டதாரியான இவர் செல்போன் கடையில் பணிபுரிந்து வந்தார். கடந்த 6 ஆம் தேதி நண்பருடன் வெளியே சென்ற நவீன் குமார் நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பாததால் அவரது பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பல்வேறு இடங்களில் தேடிப் பார்த்துள்ளனர்.
இதனையடுத்து கடந்த 8 ஆம் தேதி வீரபாண்டி காவல் நிலையத்தில் நவீன் குமாரின் தாயார், தனது மகனை காணவில்லை என புகார் அளித்துள்ளார்.
இந்நிலையில் நவீன் குமாரை அழைத்துச் சென்ற அவருடைய நண்பரை போலீசார் விசாரித்த போது, திடுக்கிடும் தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. நவீன் குமாரும் அந்த நபரும் மது அருந்திக் கொண்டிருந்த போது, போதையில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக, நவீன் குமாரை கொலை செய்து ஆற்றில் வீசியதாக வாக்குமூலம் அளித்தார். அதன்பேரில் நவீன் குமாரின் உடலை கண்டுபிடிக்க தீயணைப்புத் துறையின் உதவியுடன் முல்லைப் பெரியாற்றில் போலீசார் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த நவீன் குமாரின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர் ஆத்திரமடைந்து போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து நவீன் குமாரின் உடலை கண்டுபிடித்து கொடுப்பதோடு, அவரை கொலை செய்த நபர் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதனையடுத்து மறியல் நடைபெற்ற இடத்திற்குச் சென்ற தேனி டிஎஸ்பி முத்துக்குமார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்களுடன் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, உடலை கண்டுபிடித்து கொடுப்பதோடு, கொலை செய்த நபர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் உறுதியளித்ததையடுத்து, அவர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.
இதனிடையே, சுமார் 4 மணி நேர தீவிர தேடுதலுக்கு பின், உப்புக்கோட்டை கருப்புசாமி கோயில் அருகே ஆற்றங்கரையில் நவீன் குமாரின் உடலை கண்டெடுத்தனர். பின்னர் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக தேனி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதன் பிறகு, அவரது உடலானது சொந்த ஊரான உப்புக்கோட்டைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கும் வகையில் உப்புக்கோட்டையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. நண்பராலேயே இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.