கஞ்சா போதையில் மூதாட்டியை கொலை செய்த இளைஞன் - கட்டிவைத்து அடித்த ஊர் மக்கள்! - YOUNG MAN KILLS OLD WOMAN

அன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொழிற்சாலைகள் உள்ளதால் அங்கு பணியாற்றும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊரிலிருந்து திரும்ப வரும்போது கஞ்சா பொருட்களை வாங்கி இங்கு விற்பனை செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தனர்.

ஊர் மக்களிடம் சிக்கிய கஞ்சா போதை இளைஞன்
ஊர் மக்களிடம் சிக்கிய கஞ்சா போதை இளைஞன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 22, 2025 at 3:59 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கஞ்சா மற்றும் மதுபோதையில் மூதாட்டியை கல்லால் அடித்து கொலை செய்த இளைஞரை பிடித்த கிராம மக்கள், அவரை கட்டிவைத்து அடித்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே உள்ள சொக்கம்பாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சகுந்தலா(55). இவருக்கு இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் உள்ள நிலையில், இருவரும் திருமணமாகி குடும்பத்துடன் வெளியூரில் வசித்து வருகின்றனர். சகுந்தலா மட்டும் தனது வீட்டில் வசித்து கொண்டு அந்த கிராமத்தில் கூலி வேலைக்கு சென்று வந்து கொண்டிருக்கிறார்.

இந்த நிலையில், சகுந்தலா நேற்று வழக்கம்போல் வேலைக்கு சென்றுவிட்டு மதியம் உணவு இடைவேளைக்கு தனது வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். அப்போது அவரது வீட்டிற்கு அருகில் வசிக்கும் ரஞ்சித்குமார் என்ற இளைஞர் கஞ்சா மற்றும் மதுபோதையில் இருந்த நிலையில், வீட்டில் நின்றுகொண்டிருந்த சகுந்தலா மீது திடீரென கல்லை வீசி தாக்கியுள்ளார். மேலும் அருகில் இருந்த பெரிய கல்லை எடுத்து சகுந்தலாவின் தலையில் போட்டு மூதாட்டியை கொடூரமாக கொலை செய்துள்ளார். இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

உயிரிழந்த சகுந்தலா
உயிரிழந்த சகுந்தலா (ETV Bharat Tamil Nadu)

சகுந்தலாவின் அலறல் சத்தத்தை கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் அங்கு வந்து பார்த்தபோது கஞ்சா போதையில் இருந்த அந்த இளைஞர், அவர்கள் மீதும் கற்களை வீசி தாக்கியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள், மூதாட்டியை கொலை செய்த இளைஞரை கட்டிவைத்து தர்மஅடி கொடுத்துள்ளனர்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த அன்னூர் போலீசார், சகுந்தலாவின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

கஞ்சா போதையில் இருந்த அந்த இளைஞரை கைது செய்த போலீசார், விசாரணைக்காக அவரை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்றனர்.

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், "அன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் உள்ளதால் அங்கு பணியாற்றும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் அவர்களின் சொந்த ஊருக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பி வரும்போது குறைந்த விலையில் கஞ்சா பொருட்களை வாங்கி வந்து இந்த பகுதியில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

இதன் காரணமாக சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கஞ்சா பழக்கத்திற்கு அடிமையாகும் சூழல் உள்ளதால் போலீசார் கஞ்சா மற்றும் கள்ளசந்தையில் மது விற்பவர்களை கண்டறிந்து கைது செய்ய வேண்டும்" என்று அவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

