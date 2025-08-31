திருநெல்வேலி: கார் டயர் வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த இளம்பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள், திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு தானமாக கொடுக்க சம்பவம் அனைவரையும் நெகிழச் செய்துள்ளது.
திருநெல்வேலி டவுனை சேர்ந்தவர் சுரேஷ். இருசக்கர வாகன உதிரிப் பாகங்கள் விற்பனை நிலையம் வைத்து நடத்தி வருகிறார். இவரது மனைவி வருணா (46). இவர்களுக்கு பிரவீனா, ரிஷ்யா ஆகிய மகள்கள் உள்ளனர். இதனிடையே, சுரேஷ், கடந்த 24 ஆம் தேதி தனது மனைவி, மகள்களை அழைத்துக் கொண்டு திருநெல்வேலியில் இருந்து தூத்துக்குடி நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், கேடிசி நகர் பகுதி அருகே வந்த போது, திடீரென கார் டயர் வெடித்துள்ளது. இதில், கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், இடதுபுற சாலையின் தடுப்பில் மோதி சர்வீஸ் சாலையில் சென்று, தறிகெட்டு ஓடியது. அப்போது சர்வீஸ் சாலையில் வந்து கொண்டிருந்த ஸ்கூட்டர் மீது கார் மோதியதில், அதில் இருந்த அரசு மருத்துவமனை பல் சிகிச்சை பிரிவு ஊழியரான மலர் தூக்கி வீசப்பட்டார்.
அதன் பின்னர், கார் அங்கேயே கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் ஸ்கூட்டரில் வந்த மலர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். காரில் பயணம் செய்த சுரேஷ் உள்ளிட்ட 4 பேரும், படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடினர். இதைப் பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர், அவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனாலும், சுரேஷ் மனைவி வருணா மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார்.
சுரேஷ் மற்றும் அவரது இரு மகள்கள் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி சுரேஷ் மகள் ரிஷ்யா (18) மூளைச்சாவு அடைந்தார். இதையடுத்து அவரது உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய உறவினர்கள் முன்வந்தனர். அதன்படி, ரிஷ்யாவின் கண்கள், கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள் ஆகிய உறுப்புகள் தானமாக பெறப்பட்டு, அவரது உறவினர்களிடம் உடல் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் இறந்தும், ரிஷ்யா யாரோ ஒருவரின் உடலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்கிற மனநிறைவில் தொடர்ந்து சுரேஷ் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.