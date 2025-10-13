கர்ப்பமாக்கி விட்டு காதலன் தலைமறைவு! கைக்குழந்தையுடன் இளம்பெண் கதறல்!
அர்தீப்குமாரை செல்போனில் அழைத்து பரமேஸ்வரி அழுது புலம்பிய போது தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, உன்னை திருமணம் செய்ய முடியாது. மீறி தொல்லை செய்தால் உன்னை கொலை செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
Published : October 13, 2025 at 5:30 PM IST
புதுக்கோட்டை: கந்தர்வகோட்டை அருகே கர்ப்பமாக்கி விட்டு காதலன் தலைமறைவானதால் கைக்குழந்தையுடன் தவித்து வருவதாக இளம்பெண் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வகோட்டை அருகே நத்தம்மாடிப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராஜாராம். இவரது மகள் பரமேஸ்வரி (25). திருச்சியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ள இவர், குடும்ப வறுமையின் காரணமாக திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டுப்பட்டியில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் கடந்த 3 ஆண்டாக பணியாற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதே நிறுவனத்தில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் போடிகாமன்வாடி பகுதியை சேர்ந்த ஜெயபால் - மகேஸ்வரி தம்பதியின் மகன் அர்தீப்குமார் லிப்டிங் ஆபரேட்டராக பணியாற்றி வந்தார். அப்போது அவர்களுக்கு இடையே காதல் மலர்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அர்தீப்குமார், தனக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி மனைவி பிரிந்து சென்று விட்டதை மறைத்து பழகியதாக மகேஸ்வரி கூறுகிறார்.
சில மாதங்களுக்குப் பிறகு தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ளுமாறு பரமேஸ்வரி வற்புறுத்தினார். அதற்கு அர்தீப்குமார், 'உன்னை திருமணம் செய்ய எங்கள் வீட்டில் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. நமது திருமண பேச்சை எடுத்தாலே வீட்டில் சண்டை வருகிறது. எனவே, நீ கர்ப்பிணி ஆகிவிட்டால் என் வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் சண்டை போட்டு பேசி சமாதானப்படுத்தி உன்னை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வேன் என கூறி ஏமாற்றியுள்ளார்.
இதன் விளைவாக பரமேஸ்வரி கர்ப்பிணி ஆனதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் திருமணம் குறித்து பேசினால், அர்தீப்குமார் தட்டிக்கழித்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த பரமேஸ்வரி தான் வேலை செய்யும் அதே நிறுவனத்தின் அருகே உள்ள சகி ஒருங்கிணைப்பு மையம் மற்றும் சமூக நலத்துறை அலுவலகத்தில் அர்தீப்குமார் மீது புகாரளித்தார்.
இது தொடர்பாக நடைபெற்ற விசாரணையில், ''பரமேஸ்வரியின் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு நானே தந்தை. இதற்கு எந்த ஆட்சபனையும் இல்லை. என் மீதான சில வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால் அதை சரி செய்த பிறகு இரண்டு மாதத்தில் திருமணம் செய்து கொள்கிறேன்'' என்று அர்தீப்குமார் எழுதி கொடுத்துவிட்டு சென்றுள்ளார்.
கடந்த டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதி அளித்திருந்த நிலையில் அர்தீப்குமாரை செல்போனில் அழைத்து பரமேஸ்வரி அழுது புலம்பிய போது தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, ''உன்னை திருமணம் செய்ய முடியாது. மீறி தொல்லை செய்தால் உன்னை கொலை செய்து விடுவேன்'' என்று மிரட்டியுள்ளார்.
இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பரமேஸ்வரி, சகி ஒருங்கிணைப்பு மைய அலுவலர் மரிய புஷ்பா உதவியுடன் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட மகளிர் போலீசார், பரமேஸ்வரி மற்றும் சகி ஒருங்கிணைப்பு மையத்தின் அலுவலர் ஆகியோரை அழைத்துக் கொண்டு அர்தீப் குமார் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர்.
அப்போது பரமேஸ்வரி, ''நான் கருவுற்றதற்கு உங்களது மகன் தான் காரணம். உங்கள் மகன் தான் என்னுடைய கணவர்'' என்று அர்தீப்குமார் தந்தை ஜெயபாலிடம் கூறியதற்கு, ''எனது மகன் எங்கே சென்றான்? என்றே தெரியவில்லை. முடிந்தால் தேடி கண்டுபிடித்து நீ வாழ்ந்து கொள்'' என்று அலட்சியமாக அவர் பதில் அளித்தாக கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே தஞ்சாவூர் ராசா மிராசுதார் அரசு மருத்துவமனையில் பரமேஸ்வரிக்கு குழந்தை பிறந்தது. இதனையடுத்து 37 நாள் பச்சிளங்குழந்தையுடன் பரமேஸ்வரி நிலக்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்றார். அப்போது பணியில் இருந்த பெண் காவலர்கள் மீண்டும் திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்குமாறு கூறியுள்ளனர்.
இதனால் வேறு வழியின்றி பரமேஸ்வரி தனது கைக்குழந்தையுடன் திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரை பெற்றுக் கொண்ட காவல் துறை அதிகாரிகள் அர்தீப்குமார் மீது உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டு உள்ளதாக கூறி அனுப்பி உள்ளனர்.
ஆனாலும் அர்தீப்குமார் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் மீண்டும் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று பரமேஸ்வரி விசாரித்த போது போலீசார், ''வழக்குப்பதிவு செய்ய முடியாது. நீ வேண்டுமென்றால் போக்சோ வழக்கில் கையெழுத்து போட கோர்ட்டுக்கு வருவார். அப்போது பிடித்துக் கொள்'' என்று கூறி விரட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மனமுடைந்த பரமேஸ்வரி தனது கணவனுடன் சேர்த்து வைக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.