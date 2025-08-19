ETV Bharat / state

உயிரை பறித்த ரீல்ஸ் மோகம்: பைக்கில் வேகமாக சென்ற பள்ளி மாணவர் பலி! - BIKEACCIDENT IN PALLAVARAM

பல்லாவரம் அருகே ரீல்ஸ் எடுப்பதற்காக இரு சக்கர வாகனத்தில் அதிவேகமாக சென்ற சிறுவர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: பல்லாவரம் அருகே ரீல்ஸ் எடுப்பதற்காக கே.டி.எம். பைக்கில் அதிவேகமாக சென்ற சிறுவர் ஒருவர், எதிரே வந்த மற்றொரு பைக் மீது மோதிய விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இச்சம்பவம் குறித்து சிட்லபாக்கம் போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை ஜமீன் பல்லாவரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அப்துல் அகமது (17). ஏசி மெக்கானிக்காக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது நண்பர் சுஹேல் அகமது (16). இவர்கள் இருவரும் நேற்று (ஆக.18) ரீல்ஸ் எடுப்பதற்காக தனது சகோதரரின் பைக்கை எடுத்துக் கொண்டு, பல்லாவரம் வார சந்தை நடைபெறும் சாலைக்கு சென்றனர்.

அங்கு அப்துல் அகமது முதலில் வாகனத்தை ஓட்டி ரீல்ஸ் எடுத்துள்ளனர். தொடர்ந்து, இருவரும் வாகனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு சாலையில் அதிவேகமாக சென்று ரீல்ஸ் எடுத்தனர். அப்போது, எதிர் திசையில் மூன்று பேருடன் வந்த மற்றொரு இரு சக்கர வாகனம் இவரது பைக்கில் அதிவேகமாக மோதியது. இதில், இரண்டு பைக்குகளில் இருந்த 5 பேரும் தூக்கி வீசப்பட்டு பலத்த காயமடைந்தனர்.

உயிரிழந்த சிறுவர் சுஹேல் அகமது
உயிரிழந்த சுஹேல் அகமது (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், பைக்கின் பின்புறம் அமர்ந்திருந்த சுஹேல் அகமது, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தகவலறிந்த பல்லாவரம் போலீசார் அங்கு வந்து விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

தொடர்ந்து, உயிரிழந்த சுஹேல் அகமது உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனை அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து சிட்லபாக்கம் போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அதே போல, எதிர்திசையில் பைக்கில் வந்தது, மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த முகர்ஜி (23), அங்கீத் ராஜன் (23) மற்றும் டெல்லியை சேர்ந்த சர்மா (23) என்பது தெரிய வந்தது. இவர்கள் விமான நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் உணவகத்தில் செஃப்பாக (Chef) பணிபுரிந்து வருவதும் தெரிய வந்தது. நேற்று வழக்கம்போல் பணியை முடித்து விட்டு ஜமீன் பல்லாவரத்தில் உள்ள தங்களது அறைக்கு செல்லும் போது இந்த விபத்து ஏற்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது.

பல்லாவரம் வாரச்சந்தை வெள்ளிக்கிழமை மட்டுமே நடைபெறும் என்பதால், மற்ற நாட்களில் அந்தப் பகுதி வெறிச்சோடி காணப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் பல்வேறு இளைஞர்கள் விலை உயர்ந்த பைக்குகளில் சாகசத்தில் ஈடுபட்டு ரீல்ஸ் எடுத்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து பலமுறை போலீசாருக்கு புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. எனவே, இனி வரும் காலங்களில் காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.

