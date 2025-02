ETV Bharat / state

உலகிலேயே மொழியோடு சேர்ந்து வளர்ந்த ஒரே நகரம் மதுரை - எழுத்தாளர் சுப்பாராவ் பெருமிதம்! - MADURAI WRITER SUBBARAO

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

மதுரை: பாரம்பரிய ஸ்தலங்களின் நண்பர்கள் என்ற அமைப்பின் சார்பாக, மதுரை மாங்குளம் மீனாட்சிபுரம் மலையில் உள்ள மிகப் பழமையான தமிழிக் கல்வெட்டுகள் குறித்த 'தமிழி சூழ் மாமதுரை' என்ற ஆவணப்படத்தின் வெளியீட்டு விழா நேற்று (பிப்ரவரி 11) நடைபெற்றுள்ளது. இதில், எழுத்தாளர் சுப்பாராவ் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றுள்ளார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், எழுத்தாளர் சுப்பாராவ் பேசியதாவது, “மதுரையை, 'ரவுடி சூழ் மதுரை' என்பதாகவே தமிழ்த் திரைப்படங்களின் கட்டமைப்பு இருந்தது. ஆனால், பேராசிரியர் ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் எழுதிய 'ஆகஸ்ட் போராட்டம்' என்ற நூலை வாசித்தபோது, இது குறித்து ஆங்கிலேயேர் காலத்திலேயே எழுதப்பட்ட குறிப்பு இருந்ததைக் கண்டறிந்தேன்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய எழுத்தாளர் சுப்பாராவ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

1942 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி நடைபெற்றது? அதன் விளைவுகள் என்ன? என்பது குறித்த தகவல்கள் அந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன. அந்நூலில் பின்னிணைப்பாக அன்றைய ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புப் பத்திரிகை, காலண்டர் ஆப் ஈவன்ட் ஆஃப் தி சிவில் டிஸ்ஒபிடியண்ட் மூவ்மெண்ட் (Calendar of Events of the Civil Disobedience Movement) 1942 ஆகஸ்ட்-டிசம்பர் இடம் பெற்றுள்ளது.

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இந்தப் போராட்டம் எப்படி நடந்தது? எத்தனை பேர் கைது செய்யப்பட்டார்கள்? என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன? விதிக்கப்பட்ட அபராதம் என்ன? யாரெல்லாம் தண்டனை பெற்றார்கள்? போன்ற விபரங்கள் இடம் பெற்றிருந்தன. அதில், மதுரை மாவட்டம் குறித்த தகவலில், “மதுரை நகரில் ரவுடிகள் அதிகளவில் இருந்ததால், இப்போராட்டம் மதுரை நகரை மையமாகக் கொண்டே இருந்தது” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தொன்மையின் அடையாளம் மதுரை: