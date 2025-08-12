- By சீனிவாசன்
“காட்டில் உணவு, தண்ணீர் கிடைக்காதபோது, வாழிடம் யானைகளை வெளியே தள்ளுகிறது. வெளியே, விவசாயிகள் பயிரிடும் பயிர்கள் யானைகளை ஈர்க்கின்றன. இதனால் மனித - யானை மோதல் அதிகரிக்கிறது. இதைத் தவிர்க்க, அவற்றின் வாழிடத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்” என்கிறார் வன உயிரின ஆர்வலரான ஓசை காளிதாசன்.
உலக யானைகள் தினம்!
பூமியில் வாழ்கின்ற மிகப்பெரிய உயிரினங்களில் ஒன்று யானை. உருவத்தில் பெரிதாக இருந்தாலும், மற்ற விலங்குகளுடன் ஒப்பிடுகையில் யானை சற்று சாதுவான குணம் கொண்டது. மேலும் புத்திசாலித்தனமானதும் கூட. தனது குடும்பத்துடன் மிகவும் இணக்கமாகவும், குட்டிகளிடம் மிகுந்த பாசத்துடனும் நடந்துகொள்ளக்கூடிய விலங்குமாகும். உலகளவில் அதிகப்படியான யானைகள் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசிய கண்டத்தில்தான் இருக்கின்றன. உருவத்துடன் ஒப்பிடுகையில் ஆசிய யானைகளைவிட ஆப்பிரிக்க யானைகள் சற்று பெரிதானவை.
இருப்பினும், தந்தத்திற்காகவும், வறட்சிமிக்க பகுதிகளில் உணவுத் தேவைக்காகவும் யானைகள் வேட்டையாடப்படுவதாகவும், இதனால் உலகளவில் யானைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. யானைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், அதற்கான வாழ்விடங்களை மேம்படுத்தவும், அவற்றின் பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி உலக யானைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
யானைகளின் பாதுகாப்பு குறித்தும், யானைகளின் அழிவுக்கான காரணங்கள் குறித்தும் நம்முடன் உரையாடுகிறார் வன உயிரின ஆர்வலரும், ‘ஓசை’ அமைப்பின் நிறுவனருமான காளிதாசன்.
யானைகளின் வாழ்விடத்தை மேம்படுத்துவது அவசியம்!
உலகளவில் ஆப்பிரிக்காவிலும் ஆசியாவிலும் மட்டுமே யானைகள் வாழ்கின்றன. அதில் ஆசிய யானைகளில் பாதிக்கு மேல் இந்தியாவில், குறிப்பாக தென்னிந்தியாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் வசிக்கின்றன. கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகள் உலகிலேயே அதிக யானைகள் வாழும் இடங்களாகத் திகழ்கின்றன. காடுகளைக் காக்க யானைகள் அவசியம். எனவே யானைகளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். முன்பெல்லாம் நிறைய யானைகள் வேட்டையாடப்பட்டன. இப்போது அது தடுக்கப்பட்டாலும், ரயில் விபத்து மற்றும் சட்டவிரோத மின்சார வேலிகளால் யானைகள் அதிகம் உயிரிழக்கின்றன. குறிப்பாக ஆண் யானைகளின் உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ளதாக காளிதாசன் கவலை தெரிவிக்கிறார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ரயில் விபத்துகளால் யானைகள் உயிரிழப்பதை தடுக்க, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பம் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது. இதை இந்தியா முழுவதும் சிறப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். அதேபோல் யானைகள் காட்டைவிட்டு வெளியே வருவதே அவை மின்வேலிகளில் சிக்கி உயிரிழக்க காரணம். அப்படி யானைகள் வெளியே வரக்கூடாது என்றால் அவற்றின் வாழ்விடத்தை மேம்படுத்துவது அவசியம்.
இதில் யானைகள் வந்து செல்லும் 'எலிஃபண்ட் காரிடார்கள்' (யானை வழித்தடங்கள்) முக்கியமானவை. தமிழகத்திலும் இவ்வாறாக 42 வழித்தடங்கள் நிபுணர்களால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இவற்றை அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தால் யானைகள் தடையின்றி நடமாட முடியும். யானைகளின் வழித்தடங்கள் சுருங்கும்போதுதான் அவற்றின் வாழ்விடம் சுருங்கி, உணவு மற்றும் தண்ணீருக்காக காட்டை விட்டு வெளியே வருகின்றன.
மனித - யானை மோதல்
யானைகளுக்கு 'புஷ்-புல்' (தள்ளுதல்-ஈர்த்தல்) கோட்பாடு உள்ளது. காட்டில் உணவு, தண்ணீர் கிடைக்காதபோது, வாழிடம் அவற்றை வெளியே தள்ளுகிறது. வெளியே விவசாயிகள் பயிரிடும் பயிர்கள் யானைகளை ஈர்க்கின்றன. இதனால் மனித - யானை மோதல் அதிகரிக்கிறது. இதைத் தவிர்க்க, வாழிடத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் காளிதாசன்.
நன்றாக கவனித்தோமானால், எல்லா யானைகளும் வெளியே வருவதில்லை. குறிப்பிட்ட யானைகள் மட்டுமே வெளி வருகின்றன. அதற்கான உரிய காரணத்தை கண்டறிய நவீன தொழில்நுட்பமும் ஆய்வுகளும் தேவை. யானைகளைக் கண்காணிக்க 'ரேடியோ காலர்' கருவி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
யானை - மனித மோதலை தவிர்ப்பதே உலக யானைகள் தினத்தின் நோக்கம். யானைகள் வாழும் காட்டருகே உள்ள விவசாயிகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை தவிர்க்க முறையான ஆய்வு அவசியம். வருங்கால சந்ததியினருக்கு காடு வேண்டுமானால் அங்கு யானைகள் வேண்டும்.
உயிரிழப்புகள் எதனால்?
யானைகள் ஏன் உயிரிழக்கின்றன என்பதை துல்லியமாக கண்டறிய பிரேத பரிசோதனை மேற்கொள்வது மிகவும் அவசியம். கோவை மாவட்டம், மருதமலை அடிவாரத்தில் 2025 மே மாதம் உயிரிழந்த ஒரு பெண் யானையின் வயிற்றில், 12-15 மாத ஆண் குட்டி யானை உயிரிழந்த நிலையில் இருந்தது. மேலும் அதன் வயிற்றில் கிலோக்கணக்கில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மற்றும் புழுக்கள் இருந்ததாகவும், உணவு எதுவும் இல்லை எனவும் கண்டறியப்பட்டது. இதனால் அதன் ரத்தத்தில் நச்சுத்தன்மை அதிகரித்து இதயம், கல்லீரல், சிறுநீரகம் ஆகியவை பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.
எனவே இதுபோன்ற பிரேத பரிசோதனைகளின் மூலம்தான் வன விலங்குகளின் உடல்நலம், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் மனித நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் தாக்கங்கள் பற்றிய தகவல்கள் கிடைக்கின்றன.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் கடந்த 2008 ஆண்டு முதல் 2012 ஆம் ஆண்டு வரை பல்வேறு காரணங்களால் உயிரிழந்த 107 யானைகளின் உடல் உறுப்புக்கள் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி, அதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின்கீழ் தெரியவந்துள்ளது. திருப்பூரை சேர்ந்த ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு வனத்துறையினர் எழுத்துப்பூர்வமாக இந்த பதிலை அளித்துள்ளதாக நம்மிடம் தெரிவித்தார் காளிதாசன்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், அங்கு சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளை ஆய்வகத்துக்கு ஏன் அனுப்பவில்லை என தெரியவில்லை என்றதுடன், 5 ஆண்டுகளில் 100க்கும் மேற்பட்ட யானைகளின் மாதிரிகளை ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பாமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை எனவும் தெரிவித்தார்.
