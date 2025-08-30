திருவள்ளூர்: திருத்தணி அருகே தனியார் பீர் கம்பெனிக்கு வேலைக்குச் சென்ற தொழிலாளர்கள் சென்ற வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 12 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி தாலுகா நெமிலி ஊராட்சியில் உள்ள அடிக்கல்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் தினந்தோறும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே உள்ள தனியார் பீர் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு சென்று வருகின்றனர். அங்கு பணிக்கு செல்லும் தொழிலாளர்களுக்கு அந்த கம்பெனியின் சார்பில் போக்குவரத்து வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது. தினத்தோறும் தொழிலாளர்கள் அதில் தான் பணிக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இன்று காலை வழக்கம் போல் அந்த கம்பெனியின் வேன், அடிக்கல்பட்டு கிராமத்திற்கு வந்தது. அந்த வேனை மெய்யூர் பகுதியை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு (40) என்பவர் ஓட்டி வந்தார். இந்த வேனில் அடிக்கல்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 8 பெண்கள் உள்பட 12 தொழிலாளர்கள் ஏறினர். பின்னர் அந்த வேன் அருங்குளம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது தார் சாலை அமைப்பதற்காக அந்த பகுதியில் ஜல்லிக்கற்கள் போடப்பட்டு இருந்தன.
மேலும், ஓட்டுநர் அப்போது செல்போன் பேசி கொண்டே வந்ததால் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் சாலையோர எட்டடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. அதில் உள்ளே இருந்த தொழிலாளர்கள், டிரைவர் உள்பட 12 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
இந்த விபத்தை பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து, படுகாயம் அடைந்தவர்களை உடனடியாக மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக திருத்தணி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து கனகம்மாசத்திரம் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த விசாரணையில் வேன் ஓட்டுநர் செல்போன் பேசிக் கொண்டே வந்தார் என்றும், சாலையில் ஜல்லிக்கற்கள் கொட்டப்பட்டு இருந்ததும் விபத்துக்கு காரணம் என அப் பகுதி மக்கள் குற்றச்சாட்டினர்.
மேலும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், சாலை பணியை விரைந்து முடித்து தர வேண்டும் என்று ஊர் மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.