மதுரை: அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி "மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்" என்கிற தேர்தல் பிரச்சார சுற்று பயணத்தை மதுரை, மேலூரில் மேற்கொண்டார். அப்போது திடீரென பீர் பாட்டிலுடன் இளைஞர் குத்தாட்டம் போட்டதால் பெண்கள் முகம் சுழித்தனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைக்கு அடுத்த ஆண்டு 2026 ஏப்ரல் மாதம் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இன்னும் 8 மாதங்களே உள்ள நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கியுள்ளன. இதன் ஒரு பகுதியாக திமுக சார்பில் ’ஓரணியில் தமிழ்நாடு’ என்ற பெயரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை பணி துவங்கியுள்ளது. வீடு வீடாகச் சென்று திமுகவினர் மக்களை சந்தித்து கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் செய்யப்பட்ட சாதனைகளை எடுத்து கூறி உறுப்பினர் சேர்க்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதே சமயம் அதிமுக, பாஜக கூட்டணி அமைந்துள்ள நிலையில் அதனை வலுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கையை இரு கட்சிகளும் மேற்கொண்டு வருகின்றன. அந்தவகையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, "மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்" என்ற தலைப்பில், தமிழ்நாடு முழுவதும் சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக தேர்தல் பிரச்சார சுற்று பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அதன்படி எடப்பாடி கே.பழனிசாமி 41 ஆம் நாளான நேற்று மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தொகுதியின், 16 கல் மண்டபம் பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்தார். அதேப்போல் இன்று மேலூர் சட்டமன்ற தொகுதியிலும், அதனை தொடர்ந்து வடக்கு மற்றும் கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் தேர்தல் பிரச்சார சுற்றுப் பயணத்தை மேற்கொண்டார்.
இதற்காக மேலூர் பேருந்து நிலையம் அருகே அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வரவேற்பு கொடுப்பதற்காக ஆண்கள், பெண்கள் என ஏராளமான அதிமுக தொண்டர்கள் ஆட்டம், பாட்டத்துடன் முளைப்பாரி எடுத்து வரவேற்பு கொடுக்க காத்திருந்தனர்.
அப்போது, திடீரென கூட்டத்துக்கு மத்தியில் இளைஞர் ஒருவர் தன்னுடைய கையில் பீர் பாட்டிலை வைத்துக்கொண்டு குலுக்கியவாறு எடப்பாடி பழனிசாமியின் வருகைக்காக ஆட்டம் போட்டு அலப்பறை செய்தார். இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த அங்கிருந்த பெண்கள் முகம் சுழித்தபடி அந்த இளைஞரை அங்கிருந்து அகற்றுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தனர். இதையடுத்து அதிமுகவை சேர்ந்த மற்றொருவர் ஓடி வந்து அந்த நபரை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர். இதன் பிறகே பெண்கள் நிம்மதி அடைந்தனர். இது, எடப்பாடி பழனிசாமியின் தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் சிறிது நேரம் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.