தாயின் உடலை மயானம் வரை சுமந்துச் சென்று இறுதிச்சடங்கு செய்த மகள்கள்!
கோவையில் இறந்த மூதாட்டியின் உடலை பெண்களே தோளில் சுமந்துச் சென்று இறுதிச்சடங்கு செய்த சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 24, 2025 at 3:33 PM IST
கோயம்புத்தூர்: உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்த தாயின் உடலை பெற்ற மகள்களே பாடையில் மயானம் வரை மற்ற பெண்களுடன் சேர்ந்து சுமந்து சென்றனர்.
ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் தற்போது சாதித்து வருகின்றனர். குடும்பத்தை நிர்வகிப்பதில் தொடங்கி, நாட்டை வழி நடத்தும் உயர்ந்த பதவிகளிலும் பெண்கள் உள்ளனர். ஆனால், ஒரு சிலவற்றில் பெண்களுக்கு இன்னும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டு தான் வருகிறது. இறந்தவர்களின் உடலுக்கு ஆண்கள் மட்டுமே இறுதிச் சடங்கு செய்வது அதில் ஒன்று. பெண்கள் பாடை தூக்குவது, இறந்தவர்களின் உடலுக்கு கொள்ளி வைப்பது போன்றவை இன்னும் அரிதாகவே உள்ளது. ஆனால், தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தின் முயற்சியால், மூதாட்டியின் உடலை பாடையில் வைத்து தூக்கிச் சென்று பெண்களே இறுதிச் சடங்கு நடத்தியுள்ளனர்.
கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே காரேகவுண்டம்பாளையம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட நல்லிசெட்டிபாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் வெங்கட்டான். இவரது மனைவி நஞ்சம்மாள் (80). இவர்களுக்கு 2 மகன்கள், 3 மகள்கள் உள்ளனர். இதில், இரு மகன்களுக்கு திருமணமாகி அதே பகுதியில் தனித் தனியாக வசித்து வருகின்றனர். மகள்கள் மூன்று பேரும் திருமணமாகி வெவ்வேறு ஊர்களுக்கு சென்று விட்டனர்.
இந்த நிலையில், நஞ்சம்மாள் உடல் நலக்குறைவால் நேற்று காலை உயிரிழந்தார். நஞ்சம்மாள் உடலை அருகே உள்ள மயானத்தில் அடக்கம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டு அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன. அப்போது, தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்தினர், ‘காலம் காலமாக இறந்தவர்களின் உடலை ஆண்கள் மட்டுமே தூக்கிச் செல்கின்றனர். தற்போது, நஞ்சம்மாள் உடலை பெண்கள் சுமந்துச் செல்ல வேண்டும்‘ என கோரிக்கை வைத்தனர்.
தாயை தோளில் சுமந்த மகள்கள்
இதனை அவரது மகள்கள் மற்றும் உறவினர்கள் ஏற்றுக் கொண்டனர். தொடர்ந்து, அவரது 3 மகள்கள், 2 மருமகள்கள் மற்றும் உறவினர்கள் சேர்ந்து நஞ்சம்மாள் உடலை பாடையில் வைத்து அரை கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள மயானத்திற்கு தோளில் சுமந்துச் சென்றனர். அங்கு, மயானத்தில் அவரது உடலுக்கு இறுதிச் சடங்குகள் செய்து புதைத்தனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது. இதுகுறித்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
இது குறித்து நஞ்சமாளின் உறவினர்கள் கூறுகையில், “வழக்கமாக ஒருவர் உயிரிழந்தால் அதற்கான அனைத்து சடங்குகளையும் ஆண்கள் மட்டுமே செய்கின்றனர். இது போன்ற காரிய செயல்களில் பெண்கள் ஈடுபடுவதில்லை. இதனை மாற்றும் வகையில், நஞ்சம்மாளின் உடலை பெண்களே சுமந்து சென்று மயானத்தில் அடக்கம் செய்தனர்” என தெரிவித்தனர்.