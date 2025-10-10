ETV Bharat / state

பீடி சுற்றி பிள்ளைகளை படிக்க வைத்த தாய்மார்கள்... சிற்பம் வைத்து கொண்டாடும் கோயில்!

எங்கள் ஊர் மக்களின் வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் கோயிலில் புதுமையான சிற்பங்கள் வைக்கப்படுவதாக கோயில் நிர்வாகி தெரிவித்தார்.

கோயில் கோபுரத்தில் செதுக்கப்பட்ட பீடி சுற்றும் பெண்களின் சிற்பம்
கோயில் கோபுரத்தில் செதுக்கப்பட்ட பீடி சுற்றும் பெண்களின் சிற்பம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 10, 2025 at 7:41 PM IST

இரா மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: ஒரு பெண் படித்தால் அந்த குடும்பமே அறிவார்ந்து இருக்கும் என்பார்கள். அந்த வகையில் ஒரு கிராமத்தை அறிவார்ந்த சமுதாயமாக மாற்ற, குழந்தைகளின் கல்விக்காக பெண்கள் கையில் எடுத்த பீடி சுற்றும் தொழிலின் பின்னணி மற்றும் வரலாற்றை சிற்பங்களாக வைத்து கதையாக சொல்கிறது ஒரு கோயில்.

திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டங்களில் கொடி கட்டி பறந்தது பீடி சுற்றும் தொழில். இந்த பகுதியில் விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக பீடி சுற்றும் தொழிலை பெரும்பாலானோர் இப்போதும் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக பெண்களுக்கு பீடி சுற்றும் தொழில் தான் முக்கிய வாழ்வாதரம்.

ஒடிசா, மத்தியப்பிரதேசம், பீகார், சத்தீஷ்கர் போன்ற மாநிலங்களில் உள்ள மலைக்காடுகளில் இருந்து கொண்டு வரும் இலைகளையும், தூள்களையும் பீடி நிறுவனங்கள் பெண்களுக்கு வழங்குகின்றன. இலையில் தூளை வைத்து கையால் உருட்டி பீடியாக தயாரிக்கின்றனர். கடந்த 50 ஆண்டுகளாக பீடி சுற்றிய அம்மாக்களின் உழைப்பில் படித்து முன்னேறிய இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை கணக்கில் அடங்காதவை. குழந்தைகளின் கல்விக்காகவும், வீட்டுச் செலவுக்காகவும் இன்றும் பெண்கள் பீடி சுற்றி வருகின்றனர்.

கடுமையான உழைப்பால் பல்வேறு உடல் பாதிப்புகளையும் தாண்டி குடும்பத்திற்காக பீடி சுற்றி சமுதாயத்தை வளர்த்தெடுத்த பெண்களை கெளரவிக்கும் வகையில், கோயிலில் பெண்கள் பீடி சுற்றுவது போன்ற சிற்பங்கள் வைக்கப்படுகின்றன.

கோயில் கோபுரத்தில் செதுக்கப்பட்ட சிற்பம்
கோயில் கோபுரத்தில் செதுக்கப்பட்ட சிற்பம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல் கிடைத்தவுடன், அந்த கோயிலுக்கு விரைந்தது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகக் குழு. ஆலங்குளம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வடக்கு புறமாக சுமார் அரை கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் நத்தம் என்ற பகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கே கற்களால் பிரமாண்டமான கட்டப்பட்டு வரும் கோபுரத்தை பார்த்தோம். அருகே சென்று பார்த்த போது, கோபுரத்தில் பீடி சுற்றும் பெண்கள் சிற்பங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அது மட்டுமல்லாமல் கோயில் கோபுரத்தில் தமிழர்களின் பாரம்பரியமான பனை மரம் ஏறுதல், கிணற்றில் நீர் இரைத்து விவசாயம் செய்வது போன்ற சிற்பங்களும் இடம் பெற்றிருப்பது பெரும் ஆச்சரியத்தை அளித்தது. மேலும், கோபுரத்தில் யானை, சிங்கம் போன்ற உருவங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.

அனைத்தையும் ரசித்தபடி திரும்பி பார்த்த போது, கோயில் கோபுரத்தில் உள்ள சிற்பங்களில் இருந்த பீடி சுற்றும் பெண்களை நேரில் பார்த்தது போல், அங்கு மூதாட்டி முதல் இளம்பெண்கள் வரை குழுவாக அமர்ந்து பீடி சுற்றி கொண்டிருந்தனர்.

அவர்களிடம் பேச்சு கொடுத்தோம். அப்போது செல்லத்தாய் என்ற மூதாட்டி, "எனக்கு 25 வயது இருக்கும் போது இந்த பீடி சுற்றும் வேலையை செய்யத் தொடங்கினேன். குடும்ப கஷ்டம், பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற உந்துதலால் இந்த வேலையை தேர்ந்தெடுத்தேன். கணவரின் மருத்துவ சிகிச்சை செலவையும் இதன் மூலம் பார்த்துக் கொண்டேன். இதன் மூலம் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வந்தேன்" என்று கூறி நெகிழ்ச்சி அடைந்தார்.

பீடி சுற்றி பிள்ளைகளை படிக்க வைத்த தாய்மார்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரு தலைமுறையையே கல்வியறிவு பெற்றவர்களாக மாற்றியதற்கு இந்த பீடி சுற்றும் தொழில் பெண்களுக்கு கை கொடுத்தது. அதற்கான அங்கீகாரமும் அந்த உழைப்பையும் நினைவுப்படுத்தும் வகையில் இவ்வாறான சிற்பங்கள் கோயில் கோபுரத்தில் செதுக்கப்பட்டுள்ளன.

"எனது அம்மா என்னை பீடி சுற்றி தான் படிக்க வைத்தார். அவர் தற்போது என்னுடன் இல்லை. அவர் எனக்காக செய்த பணிக்கு அவரை பெருமைபடுத்தும் வகையில் இந்த சிற்பத்தை நான் பார்க்கிறேன்” என உணர்ச்சி பொங்க ஞானப்பிரியா கூறினார்.

அப்போது வந்த ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் ஆறுமுகம், தங்களது கிராமத்தில் உள்ள பீடி சுற்றும் தொழில் குறித்து புள்ளிவிவரங்களை எடுத்துரைத்தார். "1950 முதல் 1955 வரை இங்கு கடும் பஞ்சம் நிலவியது. அப்போது வேறு வழியின்றி மக்கள் பீடி தொழிலை குடும்பமாக செய்ய தொடங்கினர். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் 7 லட்சம் பீடி தொழிலாளர்கள் இருந்தனர். தற்போது 3.25 லட்சம் பேர் மட்டுமே உள்ளனர். மேலும், 1.75 லட்சம் பேர் பென்சன்தார்களாக உள்ளனர். திருநெல்வேலி, தென்காசி என இரண்டு மாவட்டங்களிலும் சுமார் 30 பெரிய பீடி நிறுவனங்களும், 300-க்கும் மேற்பட்ட சிறு நிறுவனங்களும் இயங்கி வருகின்றன. நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 4.5 கோடி பீடிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

பீடியின் பயன்பாடு குறித்து அல்லாமல், அவற்றை தாயாரிப்பதற்கு பின் தங்களது வாழ்வாதரத்தை வைத்துள்ள மக்களாக இவர்கள் உள்ளனர். முக்கியமாக பெண்கள், இந்த தொழிலை தங்களது பிள்ளைகளின் கல்வி கட்டணத்திற்காக தங்களது உடல்நிலையை கருத்தில் கொள்ளாமல் இந்த வேலையை இன்றுவரை செய்து வருகின்றனர்” என்றார்.

தொடர்ந்து அந்த பெண்களை அடுத்ததலைமுறைக்கு நினைவுறுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனைக்கு பின் நின்றவர்களுள் ஒருவரான கோயில் நிர்வாகி குமார் நம்மிடம் பேசினார். “இந்த கோயில் சுமார் 10 ஆண்டுகள் பழமையானது. இந்த கோயிலில் 2000 வரிதாரர்கள் உள்ளனர். அதில் பெரும்பாலனோர் இப்பகுதியில் விவசாயம் மற்றும் பீடி சுற்றும் தொழிலாளர்கள். என் தாய் தந்தை கூட பீடி சுற்றி அதில் இருந்து வந்த பணத்தில் தான் என்னை வளர்த்தனர்” என்றார்.

கோயிலின் கட்டுமான பணிகள் குறித்து கேட்டதற்கு, “கோயிலின் சில பகுதிகள் பழுதடைந்ததால் அவற்றை முழுமையாக சீரமைக்கும் பணிகள் 2023 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டு கட்டுமான பணிகள் நிறைவு பெறும். தஞ்சாவூர், மகாபலிபுரம், காரைக்குடி உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து திறமை வாய்ந்த சிற்பிகளை அழைத்து வந்து இந்த ஊர் மக்களின் வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் புதுமையான சிற்பங்கள் செதுக்கப்படுகின்றன. கோயில் கட்டுவதற்கு தேவைப்படும் கற்கள் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

