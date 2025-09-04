ETV Bharat / state

மின்கட்டணம் ரூ.1.61 கோடி.. ஏழை பெண்ணிற்கு வந்த அதிர்ச்சி மெசேஜ்! அளவீட்டில் நடந்த மெகா குளறுபடி! - WRONG ELECTRICITY BILL

மின்சாரம் யூனிட்டில் எண்கள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டதால், லட்சக்கணக்கிலான யூனிட் மின்சாரம் பயன்படுத்தியதாக மின் கட்டணம் வந்துள்ளது என்று மின்வாரியம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

தவறுதலாக வந்த மின்கட்டணம்
தவறுதலாக வந்த மின்கட்டணம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 4:49 PM IST

திருநெல்வேலி: நாங்குநேரி அருகே மின் ஊழியரின் அலட்சியத்தால் மின்கட்டணம் ரூ.1.61 கோடி என வந்ததால், அதிர்ச்சி அடைந்த பெண் மின்வாரியத்திடம் முறையிட்டுள்ளார்.

நெல்லை மாவட்டம், நாங்குநேரி அருகே மருதகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாரியப்பன். இவரது மனைவி சேபா (43). இவர்களுக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். மாரியப்பன் உடல் நலக்குறைவால் சமீபத்தில் உயிரிழந்த நிலையில், சேபா தனது மூன்று குழந்தைகளோடு மருதகுளத்தில் தந்தையின் வீட்டில் வசித்து வருகிறார். மேலும் சேபா அங்கன்வாடி மையத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான மின் கட்டணத்தை அளவீடு செய்ய சேபாவின் வீட்டிற்கு நேற்று மின் ஊழியர்கள் வந்துள்ளனர். கட்டணம் அளவீடு எடுத்துச் சென்ற அடுத்த சில நிமிடங்களில் சேபாவின் செல்போனிற்கு வந்த குறுந்தகவலில் மின் கட்டணம், ஒரு கோடியே 61 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 281 ரூபாய் என வந்ததைக் கண்டு சேபா கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தார். வழக்கமாக அதிகபட்சம் 500 ரூபாய் மட்டுமே கட்டணம் வரும் நிலையில், திடீரென கோடிக்கணக்கில் மின் கட்டணம் வந்ததைக் கண்டு மிரண்டு போன சேபா, மூலைக்கரைப்பட்டி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் இது தொடர்பாக முறையிட்டார். அதன் பேரில் இன்று (செப்.4) மின் ஊழியர்கள் சேபா வீட்டுக்கு சென்று மின் மீட்டரை பரிசோதனை செய்த போது அளவீடு செய்ததில் குளறுபடி நடந்திருப்பது தெரிய வந்தது.

சேபா வசித்து வரும் வீடு
சேபா வசித்து வரும் வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
மின்வாரியம் விளக்கம்

இதையடுத்து, மின் வாரிய ஊழியர்கள் மீண்டும் கணக்கெடுப்பு நடத்தி குளறுபடியை சரி செய்தனர். அதன்படி சேபாவுக்கு வெறும் 494 ரூபாய் மட்டுமே மின் கட்டணம் வந்தது. இந்த குளறுபடி குறித்து நாங்குநேரி உதவி செயற்பொறியாளர் ஆஷாவிடம் கேட்ட போது, ''மின் கட்டணம் அளவீடு செய்த போது நடந்த தவறால் இந்த பிரச்சினை வந்துள்ளது. சேபா வீட்டில் எங்கள் ஊழியர் ரீடிங் எடுக்கும் போது சரியான மின் அளவு 14109 KWH என காட்டி உள்ளது ஆனால், அவர் அதை கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யும் போது தவறுதலாக 1410907 KWH என பதிவேற்றம் செய்து விட்டார்.

இரு டிஜிட் எண் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டதால், லட்சக்கணக்கிலான யூனிட் மின்சாரம் பயன்படுத்தியதாக மின் கட்டணம் வந்துள்ளது. இது குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன் மூலைக்கரைப்பட்டி உதவி பொறியாளர் மூலம் செயற்பொறியாளருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டு பிரச்சினை உடனடியாக சரி செய்யப்பட்டது'' என்று கூறினார்.

